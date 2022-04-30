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Сегодня, 23:04

Андрей Мостовой: «Азмун — это потеря для «Зенита»

Антон Иванов
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Полузащитник «Зенита» Андрей Мостовой после победы в матче 27-го тура Тинькофф РПЛ над «Локомотивом» (3:1) не смог назвать лучшего игрока команды в этом сезоне.

Питерцы в четвертый раз подряд стали чемпионами России.

— Кого бы ты назвал лучшим в составе «Зенита» в этом сезоне?

— Мне кажется, все равны. На разных отрезках кто-то становился лидером команды, не могу выделить кого-то одного.

— Сильно ли не хватало Сердара Азмуна во второй половине сезона?

— Думаю, да. Были моменты, когда Сердар нас сильно спасал. Все равно он каждый год забивает больше 15 голов, поэтому Азмун — это потеря для нас.

Нападающий Сердар Азмун, контракт которого с «Зенитом» заканчивался летом, в зимнее трансферное окно перешел в «Байер».

Андрей Мостовой
Сердар Азмун
ФК Зенит
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И В Н П +/- О
1
 Зенит 27 18 7 2 64-26 61
2
 Динамо 27 16 4 7 47-28 52
3
 Сочи 27 15 4 8 48-29 49
4
 ЦСКА 26 14 5 7 38-25 47
5
 Краснодар 26 12 6 8 38-28 42
6
 Локомотив 26 11 8 7 38-35 41
7
 Кр. Советов 26 11 5 10 33-30 38
8
 Ростов 27 9 7 11 45-46 34
9
 Ахмат 26 10 2 14 31-37 32
10
 Спартак 26 8 7 11 30-36 31
11
 Рубин 27 8 5 14 33-50 29
12
 Н. Новгород 26 7 7 12 23-36 28
13
 Химки 26 6 10 10 30-42 28
14
 Урал 27 6 9 12 21-31 27
15
 Уфа 26 4 10 12 24-37 22
16
 Арсенал 26 5 6 15 25-52 21
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30 тур
30.04 14:00
Динамо – Урал
 2 : 3
30.04 14:00
Рубин – Сочи
 0 : 6
30.04 16:30
Краснодар – Ростов
 2 : 1
30.04 19:30
Зенит – Локомотив
 3 : 1
1.05 14:00
Спартак – Кр. Советов
 - : -
1.05 16:30
Химки – Уфа
 - : -
1.05 19:00
Ахмат – ЦСКА
 - : -
2.05 19:00
Арсенал – Н. Новгород
 - : -
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Гамид Агаларов

Уфа

 17
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Дмитрий Полоз

Ростов

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Матео Кассьерра

Сочи

 11
П
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Далер Кузяев

Зенит

 7
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Антон Зиньковский

Крылья Советов

 7
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Краснодар

 6
И К Ж
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Спартак

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