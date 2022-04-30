Андрей Мостовой: «Азмун — это потеря для «Зенита»

Полузащитник «Зенита» Андрей Мостовой после победы в матче 27-го тура Тинькофф РПЛ над «Локомотивом» (3:1) не смог назвать лучшего игрока команды в этом сезоне.

Питерцы в четвертый раз подряд стали чемпионами России.

— Кого бы ты назвал лучшим в составе «Зенита» в этом сезоне?

— Мне кажется, все равны. На разных отрезках кто-то становился лидером команды, не могу выделить кого-то одного.

— Сильно ли не хватало Сердара Азмуна во второй половине сезона?

— Думаю, да. Были моменты, когда Сердар нас сильно спасал. Все равно он каждый год забивает больше 15 голов, поэтому Азмун — это потеря для нас.

Нападающий Сердар Азмун, контракт которого с «Зенитом» заканчивался летом, в зимнее трансферное окно перешел в «Байер».