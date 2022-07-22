Малком прокомментировал грубую игру соперника в матче с «Крыльями Советов»

Полузащитник «Зенита» Малком рассказал о том, как чувствует себя после матча с «Крыльями Советов» (3:0).

— В моменте со вторым пенальти вам досталось по ногам. Все хорошо?

— Ничего страшного. Мы, атакующие футболисты, привыкли к тому, что периодически подобное происходит. Это была наигранная комбинация. Контакт с соперником был, причем приличный. Но если это будет приносить пользу команде — я готов получать столько ударов, сколько потребуется.

После матча стало известно, что «Зенит» продлил контракт с Малкомом и Клаудиньо до 2027 года.

30 июля «Зенит» сыграет с «Локомотивом» в третьем круге РПЛ на «Газпром Арене». Встреча запланирована на 17.30 мск. Самарцы встретятся с «Торпедо» днем позже.