Медведев: «Малком и Клаудиньо могут уйти из «Зенита» только в клубы высшей категории»

Генеральный директор «Зенита» Александр Медведев поделился впечатлениями от продления контрактов с полузащитником Клаудиньо и форвардом Малкомом.

«Мы заранее говорили, что если команда победит «Крылья», то согласованные контракты будут подписаны. Малком — продление на три года. Клаудиньо — на два. Это закрывает историю, которую так любят муссировать ваши коллеги о продаже, аренде и прочем. И Малком, и Клаудиньо, и Вендел — игроки «Зенита» с контрактами на пять лет. Пока не появятся условия для взаимовыгодного перехода их в клуб высшей категории, подчеркиваю, высшей категории, речь об их уходе из «Зенита» не будет идти. Они будут делать все для достижения побед «Зенита», — приводит слова Медведева РИА «Новости».

22 июля «Зенит» объявил о подписании новых соглашений с Малкомом и Клаудиньо до лета 2027 года.

25-летний Клаудиньо играет в российском клубе с лета 2021 года. За это время он провел за команду 25 матчей и отметился 8 голами.

25-летний Малком защищает цвета сине-бело-голубых с лета 2019-го. За «Зенит» он провел 59 игр, забив 15 мячей.