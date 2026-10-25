Суперсерия «Динамо» прервалась там, где этого не ждали. «Балтика» по делу продолжила серую полосу «быков»

Обозреватель «СЭ» — о первой половине 12-го тура РПЛ.

«Сила в движении» появилась у «Динамо» только со второго тайма. И этого не хватило

Чемпионат России. Премьер-лига. 12-й тур.

24 октября, 12:45. Солидарность Самара Арена (Самара)

В двух субботних матчах РПЛ команды топ-5 не одержали ни одной победы. Так что единоличное лидерство «Динамо», хоть на сегодня оно и в силе, по всей вероятности, продлится всего один тур: при худших для себя раскладах, то есть в случае побед «Зенита» и «Спартака», бело-голубые могут опуститься на третье место. «Краснодар» же, не выигрывая уже в шести матчах кряду, точно не поднимется до конца октября выше четвертого.

Такое ощущение, что после победы в прошлые выходные над ЦСКА игроки «Динамо» слишком уж выдохнули. Первые полчаса в условных гостях у 14-й на тот момент команды лиги «Акрона» динамовцы провели ужасно, тогда как полухозяева («полу-» — потому что дом у них реально в Тольятти, а не в Самаре, что и на посещаемости изрядно сказывается) и мяч контролировали умело, превосходя лидера большую часть встречи по владению, и из-под прессинга выходили отлично, и в створ били — хороший момент на первых минутах был у Слободана Тедича. И в конце концов забили. Да, Артему Шуманскому это удалось с большой помощью рикошета от Даниила Фомина, но этот гол белоруса соответствовал логике игры.

Ее проваливал целый ряд динамовских игроков — Артур Гомес, Фомин, Бителло, фамилия которого комментаторами долго вообще не называлась, настолько он был незаметен. Общий недонастрой казался очевидным, прессинг не работал, Валерий Газзаев назвал бы свою команду в таком состоянии «академиками с тросточками».

Шварц был явно недоволен происходящим и еще по ходу первого тайма заменил Николаса Маричаля на Хуана Касереса, что сразу же активизировало правый фланг. И вообще после этого дело у «Динамо» пошло живее. Подходов и стандартов стало много, но ни одного реального момента бело-голубые к перерыву так и не создали.

Но получив, видимо, смачный и заслуженный втык от Шварца в раздевалке, второй тайм столичная команда начала хорошо, вспомнив свой исторический лозунг «Динамо» — это сила в движении». Замена в перерыве Фомина на второго форварда Ивана Сергеева, да и общий подъем темпа дали эффект — инициатива полностью перешла к гостям, взлетели скорости, пошли моменты.

Гол Ярослава Гладышева из такой игры вытекал так же логично, как и мяч «Акрона». Случился он почти в начале тайма, и на то, чтобы забить второй и сохранить лидерство, у бело-голубых оставалось еще море времени. Удар Константина Тюкавина под перекладину вытащил Виталий Гудиев, гости на кураже создали еще несколько моментов... Казалось, все встает на свои места.

Кристиян Бистрович. Фото Александр Федоров, «СЭ»

Месть экс-армейцев

И тут вдруг роскошный гол со штрафного забил Кристиян Бистрович. «Акрон» впервые после перерыва дошел до чужих ворот, автор первого мяча Шуманский заработал штрафной, сам хотел его пробить, но Бистрович убедил его, что исполнять должен он. И — вынимайте. Кто-то упрекал Андрея Лунева, но я все же склонен считать, что в первую очередь надо отмечать автора виртуозного крученого удара в «девятку». Кстати, оба гола у «Акрона» забили бывшие игроки ЦСКА — а Шуманский армейцам до сих пор принадлежит. Так что это можно счесть местью за прошлый тур.

И пусть во втором тайме «Динамо» играло гораздо лучше, чем до перерыва, и упустило несколько реальнейших возможностей забить, не могу сказать, что на мяч Бистровича оно нашло адекватный ответ. Вроде и переломила команда Шварца плохое начало матча, но оно дало отзвук в его последней трети. «Динамо» вышло на игру в неправильном эмоциональном состоянии — а «Акрон» закусил удила, по ходу встречи почувствовал уверенность, когда же смог выстоять после пропущенного гола и внезапно забил второй — обнаружил в себе ресурс, чтобы удержать и даже развить успех. Бителло на предпоследней добавленной минуте безалаберно принял мяч после аута, Стефан Лончар его украл, прошел, ударил, Лунев отбил, Максим Болдырев добил.

Внезапные 3:1 в пользу «Акрона» — и семиматчевая победная серия «Динамо» (в последний раз такая была в 1995 году при Адамасе Голодце) прервалась. Причем даже не ничьей, а поражением. Многие заметили, что бело-голубым в течение этой серии порой, например в Казани, изрядно везло — здесь же пресловутый фарт повернулся к команде Шварца другой стороной. Когда-то это должно было произойти, но с аутсайдерами терять очки все же негоже.

Не стал бы на месте динамовцев искать оправданий ни в очень раннем времени начала матча (а «Акрон» играл вечером?), ни в пресловутом бремени лидерства. Команда с устойчивой психологией, претендующая на чемпионство, обязана воспринимать такие вещи как нечто само собой разумеющееся и, наоборот, вызывающее к жизни еще большую уверенность, а не тряску.

Срджан Благоевич. Фото Дарья Исаева, «СЭ»

Сработавшее доверие к Благоевичу, отставка Артиги и блеск Ахметзянова

С другой стороны, не надо воспринимать «Акрон» как ту же команду, которая в стартовых турах выглядела беспомощно, пропускала детские мячи и была в обороне предельно дезорганизованной. Главный тренер тольяттинцев Срджан Благоевич, чье назначение вызвало множество недоуменных комментариев, в последнее время оправдывает доверие. В последних семи турах «Акрон» уступил лишь однажды — в Ростове, одержав две победы — над «Ахматом» и сейчас над «Динамо», сыграв вничью дома с ЦСКА, а также в Оренбурге, Краснодаре и Махачкале. И играет команда не на отбой, а в осмысленный комбинационный футбол, с хорошим выходом из-под прессинга через пас.

В первых турах «Акрон» казался одним из главных кандидатов на вылет, теперь же он заслуженно идет в таблице выше, например, «Рубина», из которого вчера после домашнего поражения от «Крыльев Советов» был отправлен в отставку Франк Артига. Шло к тому все последние туры, казанский клуб был совершенно беспомощен (вспомните матч со «Спартаком», где соперник его просто растоптал), и тому не видно никаких объективных причин, кроме потери Мирлинда Даку. Но к таким вещам при прописанной в контракте выкупной сумме всегда надо быть готовым — скорее нужно радоваться, что при нынешнем статусе команды албанец отыграл в ней так долго.

Возможно, в моменте «Рубин» — даже слабейший по игре представитель лиги. И для Казани 12-е место с одним очком опережения 14-го и три поражения подряд с общей разностью мячей 0:6, шесть матчей кряду без побед — мрак. Еще зимой замена Рашида Рахимова на Артигу выглядела не вполне понятной, никакой принципиальной смены стиля в пользу более зрелищного при испанце не произошло. И теперь снова придется искать тренера.

При этом кто-то из Оренбурга с 14-го места по общей стоимости игроков (24 миллиона евро по Transfermarkt) нанимает татарина Ильдара Ахметзянова, работавшего до того в «КАМАЗе», и выходит с ним теперь уже на шестое место в РПЛ. А кто-то из столицы Татарстана с 7-го места по тому же показателю (49 миллионов евро) вот так вот сыпется. Нет пророка в своем Отечестве?

В «Оренбурге», обыгравшем на выезде «Ахмат», стоит особо отметить вратаря Богдана Овсянникова, в последнем отрезке матча буквально стоявшего на голове и не позволившего команде из Чечни распечатать свои ворота. Помимо отличной организации игры со стороны самого Ахметзянова, очень важно иметь надежного голкипера — тот же Вадим Евсеев в Махачкале по этому поводу не даст соврать. Овсянников в этом сезоне регулярно творит чудеса — и, если продолжит так же и дальше, совсем не удивлюсь его вызову в сборную России. А впоследствии и переходу в один из топ-клубов. Правда, перешел вот Максим Бориско из «Балтики» в ЦСКА — и пока сидит на замене. Стоило ли?

Что же касается тренерских отставок, то теперь они происходят чуть ли не в каждом туре. Если взглянуть на нижнюю часть таблицы, то и «Факел» уже сменил Олега Василенко на и.о. Алексея Ребко (в субботу, правда, воронежцы проиграли дома «Родине», но единственный мяч был забит с крайне сомнительного пенальти, возмутившего, кажется, всю футбольную общественность страны), и «Родина» — Хуана Диаса на Джонатана Альбу, и «Ростов» — Альбу на Дмитрия Кириченко, и теперь вот «Рубин». 12 туров прошло, а тренеров поменяла уже четверть лиги.

Джон Кордоба. Фото Александр Федоров, «СЭ»

Кризис «Краснодара» продолжается, «Балтика» наиграла минимум на ничью

Чемпионат России. Премьер-лига. 12-й тур.

24 октября, 19:30. Ozon Арена (Краснодар)

Гол французского центрального защитника Лориса Муйоколо после углового на третьей добавленной минуте позволил «Балтике» сравнять счет в Краснодаре и продлить до шести матчей в чемпионате безвыигрышную серию «быков». И, на мой взгляд, такой исход закономерен — балтийцы весь матч ни в чем не уступали сопернику, на атаку отвечали атакой, превзошли хозяев по ударам — 12-9 и по угловым — 6-3, создали достаточно моментов, чтобы превратить их минимум в один гол — и в итоге сделали это.

Кризис «Краснодара» продолжается, хоть Джон Кордоба и был близок к статусу автора победного гола (тут, кстати, отмечу, что не зря, видимо, Андрей Талалаев стал иногда убирать в запас Сергея Варатынова, отыгравшего весь прошлый сезон в основе, — он в этом эпизоде и недоработал). Но как же «быкам» не хватает Никиты Кривцова! Его никому и близко не удается заменить. В целом же то, что происходит с командой Мурада Мусаева, я бы не стал называть черной полосой, поскольку пять из шести матчей этой серии, за исключением встречи с «Зенитом», она завершила ничьими. Так что полоса эта — скорее серая. И даже в случае сегодняшней вероятной победы сине-бело-голубых над «Динамо» из Махачкалы отставание «быков» от лидера будет составлять не так уж много — четыре очка.

«Балтика» три матча подряд в чемпионате играет вничью, не побеждает — шесть, но все равно входит в топ-8 и вчера показала убедительный футбол. Команда Талалаева и в прошлом первенстве оба раза не уступила «Краснодару», и сейчас тоже довела дело до ничьей. После многочисленных потерь в составе тренер постепенно выстраивает новую команду — и она становится все лучше, но пока ей не хватает решающих мазков для регулярных побед. Брайан Хиль еще далеко не тот, что в прошлом сезоне. Но появляются новые интересные молодые футболисты — Константин Шильцов, Владислав Поспелов.

Вчера днем я проводил опрос в своем Telegram-канале «РабиНерв», кого людям хочется смотреть в РПЛ, не считая шесть самых популярных клубов («Зенит», «Краснодар» и четыре московские команды, за которых просто начали бы голосовать их болельщики, я из опроса вывел для чистоты эксперимента), и с большим преимуществом выиграла «Балтика» — у нее 31 процент, тогда как у ближайшего конкурента, «Крыльев Советов», — 12. Считаю, что несправедливо недооценен «Оренбург» (11 процентов), но внимание и интерес к «Балтике», сохранившиеся с прошлого сезона, этот опрос показывает наглядно.

Вчера в Краснодаре она справедливость такой оценки подтвердила.