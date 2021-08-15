Малком: «Говорил Клаудиньо, что в «Зените» он будет счастлив»
Нападающий «Зенита» Малком признался, что обсуждал с полузащитником Клаудиньо продолжение карьеры в чемпионате России еще до перехода хавбека в клуб из Санкт-Петербурга.
«Общались ли с Клаудиньо в Японии уже как будущие одноклубники? Да! Когда появились первые новости, что он может переехать в Петербург, я сразу сказал ему: «Ты должен принять это решение, в «Зените» ты будешь счастлив. Это самый большой клуб России, хорошо известный в Европе, и ты быстро сможешь адаптироваться — мы все будем тебе помогать!» И я очень рад за него, что теперь он с нами — знаю, что Клаудиньо принесет много пользы», — приводит слова Малкома пресс-служба «Зенита».
7 августа сборная Бразилии выиграла у Испании (2:1 — доп. время) в финальном матче Олимпиады-2020 в Токио (Япония). Победный гол забил 24-летний Малком. Клаудиньо также попал в заявку бразильцев на Игры.
13 августа «Зенит» объявил о подписании пятилетнего контракта с Клаудиньо.
Методология
Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются на 14.00-16.00 (мск) пятницы накануне спортивного уик-энда. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется в субботу до 14.00
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Дополнительная информация:
https://fc-zenit.ru/news/2021-08-15-malkom-na-olimpiade-skazal-klaudino-ty-dolzhen-pereyti-v-zenit-tam-ty-budesh-schastliv.htm
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