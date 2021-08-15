Малком: «Говорил Клаудиньо, что в «Зените» он будет счастлив»

Нападающий «Зенита» Малком признался, что обсуждал с полузащитником Клаудиньо продолжение карьеры в чемпионате России еще до перехода хавбека в клуб из Санкт-Петербурга.

«Общались ли с Клаудиньо в Японии уже как будущие одноклубники? Да! Когда появились первые новости, что он может переехать в Петербург, я сразу сказал ему: «Ты должен принять это решение, в «Зените» ты будешь счастлив. Это самый большой клуб России, хорошо известный в Европе, и ты быстро сможешь адаптироваться — мы все будем тебе помогать!» И я очень рад за него, что теперь он с нами — знаю, что Клаудиньо принесет много пользы», — приводит слова Малкома пресс-служба «Зенита».

7 августа сборная Бразилии выиграла у Испании (2:1 — доп. время) в финальном матче Олимпиады-2020 в Токио (Япония). Победный гол забил 24-летний Малком. Клаудиньо также попал в заявку бразильцев на Игры.

13 августа «Зенит» объявил о подписании пятилетнего контракта с Клаудиньо.