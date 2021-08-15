Малком заявил о готовности сыграть в матче с «Локомотивом»

Нападающий «Зенита» и олимпийской сборной Бразилии Малком заявил о готовности сыграть в матче 4-го тура Тинькофф РПЛ с «Локомотивом». Встреча пройдет 15 августа в Москве на стадионе «РЖД Арена», начало — в 17.30 (мск).

24-летний футболист также рассказал о победе его национальной команды на Олимпийских играх-2020.

«Эта медаль очень важна для всех — не только для нас, футболистов, но вообще для всех жителей Бразилии. До этого у нашей сборной было всего одно олимпийское золото, а теперь уже два, которые идут подряд. Мои семья и друзья счастливы за меня, и это очень важное и ценное чувство. Собираюсь сделать татуировку в память об этой победе! Пока не решил, где — скорее всего, на спине.

Готов ли сыграть против «Локо»? Я чувствую, что полностью готов — и физически, и эмоционально. Теперь все зависит от главного тренера, поставит он меня в состав или нет. Но я рвусь в бой!" - приводит слова Малкома пресс-служба «Зенита».

7 августа сборная Бразилии обыграла Испанию (2:1 — доп. время) в финальном матче Олимпийских игр в Токио (Япония). Победный гол забил Малком.