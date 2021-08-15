Малком заявил о готовности сыграть в матче с «Локомотивом»
Нападающий «Зенита» и олимпийской сборной Бразилии Малком заявил о готовности сыграть в матче 4-го тура Тинькофф РПЛ с «Локомотивом». Встреча пройдет 15 августа в Москве на стадионе «РЖД Арена», начало — в 17.30 (мск).
24-летний футболист также рассказал о победе его национальной команды на Олимпийских играх-2020.
«Эта медаль очень важна для всех — не только для нас, футболистов, но вообще для всех жителей Бразилии. До этого у нашей сборной было всего одно олимпийское золото, а теперь уже два, которые идут подряд. Мои семья и друзья счастливы за меня, и это очень важное и ценное чувство. Собираюсь сделать татуировку в память об этой победе! Пока не решил, где — скорее всего, на спине.
Готов ли сыграть против «Локо»? Я чувствую, что полностью готов — и физически, и эмоционально. Теперь все зависит от главного тренера, поставит он меня в состав или нет. Но я рвусь в бой!" - приводит слова Малкома пресс-служба «Зенита».
7 августа сборная Бразилии обыграла Испанию (2:1 — доп. время) в финальном матче Олимпийских игр в Токио (Япония). Победный гол забил Малком.
Методология
Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются на 14.00-16.00 (мск) пятницы накануне спортивного уик-энда. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется в субботу до 14.00
В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.
Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.
Дополнительная информация:
https://fc-zenit.ru/news/2021-08-15-malkom-na-olimpiade-skazal-klaudino-ty-dolzhen-pereyti-v-zenit-tam-ty-budesh-schastliv.htm
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bep77
Не, надо его на лавочке подержать... Чтобы обида проснулась и желание доказывать.
15.08.2021