Гендиректор «Химок» Анохин: «Трансфер Клаудиньо — это то, что нужно российскому футболу»
Член исполкома РФС, глава Федерации футбола Москвы, гендиректор «Химок» Сергей Анохин положительно оценил подписание «Зенитом» хавбека Клаудиньо. По его словам, приезд таких легионеров нужен чемпионату России.
«Трансфер Клаудиньо — это именно то, что нужно российскому футболу. Именно такие легионеры должны приезжать в российский чемпионат. Сочетание цены и качества Клаудиньо — это то, к чему нужно стремиться всем клубам в России. Очень интересно будет играть против «Зенита», интересно посмотреть на Клаудиньо в деле. И надеюсь, что петербургский клуб достойно представит Россию в Лиге чемпионов», — приводят слова Анохина «Известия».
13 августа «Зенит» объявил о подписании контракта с 24-летним Клаудиньо. По информации «СЭ», сине-бело-голубые выплатили 12 миллионов евро «Брагантино» за бразильского футболиста.
Методология
Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются на 14.00-16.00 (мск) пятницы накануне спортивного уик-энда. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется в субботу до 14.00
В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.
Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.
Дополнительная информация:
https://iz.ru/1207395/aleksei-fomin/transfer-klaudino-eto-imenno-chto-nuzhno-rossiiskomu-futbolu
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