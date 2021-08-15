Член исполкома РФС, глава Федерации футбола Москвы, гендиректор «Химок» Сергей Анохин положительно оценил подписание «Зенитом» хавбека Клаудиньо. По его словам, приезд таких легионеров нужен чемпионату России.

«Трансфер Клаудиньо — это именно то, что нужно российскому футболу. Именно такие легионеры должны приезжать в российский чемпионат. Сочетание цены и качества Клаудиньо — это то, к чему нужно стремиться всем клубам в России. Очень интересно будет играть против «Зенита», интересно посмотреть на Клаудиньо в деле. И надеюсь, что петербургский клуб достойно представит Россию в Лиге чемпионов», — приводят слова Анохина «Известия».

13 августа «Зенит» объявил о подписании контракта с 24-летним Клаудиньо. По информации «СЭ», сине-бело-голубые выплатили 12 миллионов евро «Брагантино» за бразильского футболиста.