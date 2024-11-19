Деменко: «Локомотив» радует игрой, у «Спартака» же есть проблемы»

Бывший полузащитник московского «Спартака» Максим Деменко высказался о предстоящем матче красно-белых против «Локомотива» в 16-м туре РПЛ.

«Локомотив» в этом сезоне нас радует игрой и борьбой за первое место. У «Спартака» же есть проблемы. Да, с характером, но это непредсказуемая команда. В этом матче я никого не считаю фаворитом, обе команды могут победить. Но по игре «Локомотив» смотрится хорошо. «Спартак» сыграет без Литвинова и Бабича? Бабич — это потеря, он важен для центра обороны. Литвинов тоже пользуется доверием у Деяна Станковича. Не думаю, что «Спартаку» нужно уделять дополнительное внимание Алексею Батракову. Да, пристально приглядывать надо, но не надо действовать с ним персонально. Если «Спартак» проиграет в этом матче, то его шансы на бронзу будут туманны. «Спартак» сам себе создает проблемы. Если отрыв будет девять очков, то это уже много. Дальше могут возникнуть и другие проблемы», — заявил Деменко корреспонденту Legalbet.

После 15 туров в нынешнем сезоне РПЛ «Локомотив» с 34 очками занимает третью строчку турнирной таблицы. В субботу, 23 ноября, железнодорожников ожидает встреча со «Спартаком». Матч начнется в 18.00 по мск.