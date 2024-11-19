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Сегодня, 15:14

Деменко: «Локомотив» радует игрой, у «Спартака» же есть проблемы»

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Бывший полузащитник московского «Спартака» Максим Деменко высказался о предстоящем матче красно-белых против «Локомотива» в 16-м туре РПЛ.

«Локомотив» в этом сезоне нас радует игрой и борьбой за первое место. У «Спартака» же есть проблемы. Да, с характером, но это непредсказуемая команда. В этом матче я никого не считаю фаворитом, обе команды могут победить. Но по игре «Локомотив» смотрится хорошо. «Спартак» сыграет без Литвинова и Бабича? Бабич — это потеря, он важен для центра обороны. Литвинов тоже пользуется доверием у Деяна Станковича. Не думаю, что «Спартаку» нужно уделять дополнительное внимание Алексею Батракову. Да, пристально приглядывать надо, но не надо действовать с ним персонально. Если «Спартак» проиграет в этом матче, то его шансы на бронзу будут туманны. «Спартак» сам себе создает проблемы. Если отрыв будет девять очков, то это уже много. Дальше могут возникнуть и другие проблемы», — заявил Деменко корреспонденту Legalbet.

После 15 туров в нынешнем сезоне РПЛ «Локомотив» с 34 очками занимает третью строчку турнирной таблицы. В субботу, 23 ноября, железнодорожников ожидает встреча со «Спартаком». Матч начнется в 18.00 по мск.

Источник: Legalbet
Максим Деменко
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Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Краснодар 15 11 4 0 32-7 37
2
 Зенит 15 11 3 1 33-7 36
3
 Локомотив 15 11 1 3 30-18 34
4
 Динамо 15 9 3 3 31-17 30
5
 Спартак 15 8 4 3 25-12 28
6
 ЦСКА 15 8 3 4 24-10 27
7
 Рубин 15 5 4 6 17-22 19
8
 Ростов 15 4 5 6 20-26 17
9
 Акрон 15 4 4 7 19-30 16
10
 Пари НН 15 4 3 8 15-27 15
11
 Динамо Мх 15 3 6 6 9-14 15
12
 Кр. Советов 15 3 3 9 13-23 12
13
 Химки 15 2 6 7 16-28 12
14
 Факел 15 2 6 7 10-23 12
15
 Ахмат 15 1 6 8 13-29 9
16
 Оренбург 15 1 5 9 16-30 8
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22.11 19:00
Рубин – Акрон
 - : -
23.11 12:00
Оренбург – Зенит
 - : -
23.11 14:15
ЦСКА – Ростов
 - : -
23.11 16:30
Химки – Краснодар
 - : -
23.11 18:00
Спартак – Локомотив
 - : -
24.11 14:00
Кр. Советов – Ахмат
 - : -
24.11 16:30
Факел – Динамо
 - : -
24.11 19:00
Пари НН – Динамо Мх
 - : -
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Г
Алексей Батраков

Алексей Батраков

Локомотив

 10
Джон Кордоба

Джон Кордоба

Краснодар

 8
Манфред Угальде

Манфред Угальде

Спартак

 8
П
Маркус Вендел

Маркус Вендел

Зенит

 8
Бителло

Бителло

Динамо

 6
Кладуио Луис Родригес Клаудиньо

Кладуио Луис Родригес Клаудиньо

Зенит

 6
И К Ж
Муталип Алибеков

Муталип Алибеков

Динамо Мх

 6 1 0
Данила Прохин

Данила Прохин

Оренбург

 13 1 5
Фернандо Костанца

Фернандо Костанца

Крылья Советов

 11 1 3
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