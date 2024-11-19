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Сегодня, 15:18

Глушаков считает, что футбольные комментаторы не должны быть экспертами

Дмитрий Кузнецов
Обозреватель
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Экс-полузащитник «Спартака» Денис Глушаков высказался о своем отношении к футбольным комментаторам.

«Что я должен сказать про комментаторов? Их очень много. Любимого комментатора у меня нет. Самого плохо тоже не назову. На мой взгляд, комментаторы не должны быть экспертами, они должны комментировать матч и держать какой-то нейтралитет. У нас же вроде есть, или по крайней мере была, такая практика, что некоторые комментаторы относятся к каким-то клубам — это неправильно. Это как-то глупо, что во время матча тебе рассказывают про одну команду», — сказал Глушаков корреспонденту Legalbet.

Ранее главный тренер сборной России Валерий Карпин сообщил, что смотрит футбол без звука, так как ему не нравится слушать российских комментаторов. Карпин высказал мнение, что комментатор должен оставаться нейтральным наблюдателем и не добавлять личных оценок.

Источник: Legalbet
Денис Глушаков
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2
 Зенит 15 11 3 1 33-7 36
3
 Локомотив 15 11 1 3 30-18 34
4
 Динамо 15 9 3 3 31-17 30
5
 Спартак 15 8 4 3 25-12 28
6
 ЦСКА 15 8 3 4 24-10 27
7
 Рубин 15 5 4 6 17-22 19
8
 Ростов 15 4 5 6 20-26 17
9
 Акрон 15 4 4 7 19-30 16
10
 Пари НН 15 4 3 8 15-27 15
11
 Динамо Мх 15 3 6 6 9-14 15
12
 Кр. Советов 15 3 3 9 13-23 12
13
 Химки 15 2 6 7 16-28 12
14
 Факел 15 2 6 7 10-23 12
15
 Ахмат 15 1 6 8 13-29 9
16
 Оренбург 15 1 5 9 16-30 8
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