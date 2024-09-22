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Деменко — о голевых передачах Дзюбы: «Он стал думать более рассудительно»

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Бывший российский футболист Максим Деменко прокомментировал результативность нападающего «Акрона» Артема Дзюбы в нынешнем сезоне.

«Я думаю, что есть футболисты, которым важнее партнера наградить, чем даже себя. Я бы не говорил о неуверенности. Просто есть моменты, которые раньше бы Артем брал на себя. Сейчас он думает более рассудительно: «Зачем я буду рисковать, когда могут отдать в более удобную позицию?» — приводит слова Деменко Vprognoze.ru.

36-летний россиянин подписал контракт с командой 12 сентября — в последний день летнего трансферного окна в РПЛ. Футболист заключил соглашение до конца сезона-2024/25.

Дзюба отдал в матче против «Краснодара» две голевые передачи. Всего на его счету три результативных паса в трех сыгранных встречах за тольяттинцев.

Источник: Vprognoze.ru
Артем Дзюба
Максим Деменко
Футбол
РПЛ
ФК Акрон
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 Краснодар 9 6 3 0 16-5 21
3
 Локомотив 8 6 0 2 19-12 18
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 Динамо 8 5 1 2 15-8 16
5
 Спартак 8 4 3 1 11-4 15
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 ЦСКА 9 4 2 3 16-6 14
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 Ростов 8 3 2 3 13-15 11
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 Рубин 9 3 2 4 12-15 11
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