Деменко — о голевых передачах Дзюбы: «Он стал думать более рассудительно»

Бывший российский футболист Максим Деменко прокомментировал результативность нападающего «Акрона» Артема Дзюбы в нынешнем сезоне.

«Я думаю, что есть футболисты, которым важнее партнера наградить, чем даже себя. Я бы не говорил о неуверенности. Просто есть моменты, которые раньше бы Артем брал на себя. Сейчас он думает более рассудительно: «Зачем я буду рисковать, когда могут отдать в более удобную позицию?» — приводит слова Деменко Vprognoze.ru.

36-летний россиянин подписал контракт с командой 12 сентября — в последний день летнего трансферного окна в РПЛ. Футболист заключил соглашение до конца сезона-2024/25.

Дзюба отдал в матче против «Краснодара» две голевые передачи. Всего на его счету три результативных паса в трех сыгранных встречах за тольяттинцев.