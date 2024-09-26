ЭКС: судья ошибочно не назначил пенальти в ворота «Крыльев Советов» в матче с «Ахматом»

ЭСК РФС признал ошибочным решением судьи Евгения Кукуляка не назначить пенальти в ворота «Крыльев Советов» в матче 9-го тура РПЛ с «Ахматом» (1:1).

«Решение ЭСК мотивировано тем, что игрок «Крылья Советов» Мендес совершил наказуемый наступ открытой стопой на голеностоп атакующего «Ахмата» Момамеда Амина Талала при попытке вступить в единоборство с ним за мяч, очевидно повлиявший на возможность соперника продвигаться к мячу. В связи с этим комиссия единогласно считает, что ВАР обязан был вмешаться в игровую ситуацию и пригласить судью к монитору, а судье следовало назначить пенальти после просмотра монитора в данном игровом эпизоде», — сказано в заключении ЭСК, опубликованном на сайте РФС.

В следующем матче грозненцы сыграют в гостях с ЦСКА 28 сентября, а «Крылья Советов» на следующий день примут «Химки».