Колыванов: «Надеюсь, что Дзюба побьет рекорд Кержакова»

Бывший нападающий сборной России Игорь Колыванов прокомментировал результативность форварда Артема Дзюбы в «Акроне». 37-летний россиянин сделал 3 голевые передачи в двух матчах.

«Дюзба — красавчик. Он помогает команде. Проиграли «Краснодару», но он всё равно молодец. В 36-лет помогает своей команде. Дзюба остается Дзюбой. Что-то он растерял, но в любом случае он поможет и молодым развиваться. Я думаю, что его брали в том числе и для раздевалки. Он все-таки умный человек с хорошим чувством юмора. Плюс играет на команду, старается помогать футболистам, которые с ним выходят на футбольное поле.

Дзюба в свое время назабивал очень много, сейчас, наверное, старается играть на команду. Будет возможность, он сам будет забивать. Дзюба никогда не отличался тем, что партнерам не отдавал. Он умеет это и с удовольствием играл на товарищей, которые были с ним в команде. Никогда не видел, чтобы Дзюба был жадным на мячи. Я надеюсь, что он побьет рекорд Кержакова. Может он еще на следующий год останется, продолжит свою карьеру в «Акроне» или в другой команде. Но ему по силам забить пять мячей в этом году, сезон длинный. Надеемся, что он повторит и побьет рекорд Кержакова», — цитирует «Спорт День за Днем» Колыванова.

Дзюбу необходимо забить 5 голов, чтобы побить рекорд Александра Кержакова по количеству голов среди россиян за карьеру (234 мяча).