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Колыванов: «Надеюсь, что Дзюба побьет рекорд Кержакова»

Евгений Козинов
Корреспондент
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Бывший нападающий сборной России Игорь Колыванов прокомментировал результативность форварда Артема Дзюбы в «Акроне». 37-летний россиянин сделал 3 голевые передачи в двух матчах.

«Дюзба — красавчик. Он помогает команде. Проиграли «Краснодару», но он всё равно молодец. В 36-лет помогает своей команде. Дзюба остается Дзюбой. Что-то он растерял, но в любом случае он поможет и молодым развиваться. Я думаю, что его брали в том числе и для раздевалки. Он все-таки умный человек с хорошим чувством юмора. Плюс играет на команду, старается помогать футболистам, которые с ним выходят на футбольное поле.

Дзюба в свое время назабивал очень много, сейчас, наверное, старается играть на команду. Будет возможность, он сам будет забивать. Дзюба никогда не отличался тем, что партнерам не отдавал. Он умеет это и с удовольствием играл на товарищей, которые были с ним в команде. Никогда не видел, чтобы Дзюба был жадным на мячи. Я надеюсь, что он побьет рекорд Кержакова. Может он еще на следующий год останется, продолжит свою карьеру в «Акроне» или в другой команде. Но ему по силам забить пять мячей в этом году, сезон длинный. Надеемся, что он повторит и побьет рекорд Кержакова», — цитирует «Спорт День за Днем» Колыванова.

Дзюбу необходимо забить 5 голов, чтобы побить рекорд Александра Кержакова по количеству голов среди россиян за карьеру (234 мяча).

Источник: «Спорт День за Днем»
Александр Кержаков
Артем Дзюба
Игорь Колыванов
Футбол
ФК Акрон
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 Краснодар 9 6 3 0 16-5 21
3
 Локомотив 8 6 0 2 19-12 18
4
 Динамо 8 5 1 2 15-8 16
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 Спартак 8 4 3 1 11-4 15
6
 ЦСКА 9 4 2 3 16-6 14
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 Ростов 8 3 2 3 13-15 11
8
 Рубин 9 3 2 4 12-15 11
9
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10
 Кр. Советов 8 3 0 5 8-13 9
11
 Акрон 9 2 2 5 12-18 8
12
 Пари НН 8 2 1 5 6-15 7
13
 Оренбург 8 1 3 4 11-17 6
14
 Химки 8 1 3 4 9-16 6
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 Факел 9 1 2 6 4-17 5
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 Ахмат 8 0 5 3 6-14 5
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