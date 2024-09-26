Футбол
Премьер-лига (РПЛ)
Новости
Таблица Календарь Статистика Статьи Таблица переходов
Фото
Видео
Все материалы
Главная
Футбол
РПЛ

Судейство

Сегодня, 16:55

В ЭСК РФС заявили, что Иванов верно удалил Маухуба в матче «Спартак» — «Динамо»

Сергей Разин
корреспондент
Читать «СЭ» в Telegram Дзен ВКонтакте

Заседание экспертно-судейской комиссии при президенте РФС рассмотрел обращение «Динамо» с просьбой оценить работу Сергея Иванова в матче 9-го тура РПЛ против «Спартака» (2:2).

По мнению ЭСК РФС, Иванов правильно вынес второе предупреждение и удалил нападающего «Динамо» Эль-Мехди Маухуба на 74-й минуте. Решение мотивировано тем, что действия Маухуба в единоборстве за мяч были направленные на попытку обмануть судью с целью получить незаслуженное преимущество в виде назначение пенальти в ворота соперника.

Сергей Иванов. Судья Иванов снова получил назначение. Значит, Маухуб удален правильно?

Маухуб перешел в «Динамо» в августе 2024 года. 21-летний марокканец принял участие в 5 матчах бело-голубых во всех турнирах, забил 1 гол и сделал 1 результативную передачу.

Источник: Сайт РФС
Сергей Иванов (судья)
ФК Динамо (Москва)
ФК Спартак (Москва)
Эль-Мехди Маухуб
Читайте также
Евгения Медведева встречается с Дмитрием Чигиревым
В Пермском крае задержали мужчину за домогательства семилетней девочки в Сети
Путин рассказал об изменениях в ядерной доктрине РФ. Главное
Константин Хабенский вернется к роли следователя Родиона Меглина в «Методе 3»
Глушенков никак не отмоется от слов о сборной, Радимов объяснил, зачем Семаку Соболев
The New York Times узнала о предъявлении уголовных обвинений мэру Нью-Йорка
Популярное видео
«Ахмат» — «Крылья Советов»: РПЛ, 9-й тур, видеообзор матча
«Пари НН» — «Локомотив»: РПЛ, 9-й тур, видеообзор матча
«Ростов» — «Динамо» (Махачкала): РПЛ, 9-й тур, видеообзор матча
«Спартак» — «Динамо» (Москва): РПЛ, 9-й тур, видеообзор матча
«Химки» — «Оренбург»: РПЛ, 9-й тур, видеообзор матча
«Рубин» — ЦСКА: РПЛ, 9-й тур, видеообзор матча
«Зенит» — «Факел»: РПЛ, 9-й тур, видеообзор матча
«Акрон» — «Краснодар»: РПЛ, 9-й тур, видеообзор матча
Дубль Тюкавина в дерби, Батраков принес «Локо» победу над «Пари НН»: все голы дня
«Нефтехимик» — «Алания»: ФНЛ, 11-й тур, видеообзор матча
«Балтика» — «Арсенал»: ФНЛ, 11-й тур, видеообзор матча
«КАМАЗ» — «Урал»: ФНЛ, 11-й тур, видеообзор матча
«Сокол» — «Сочи»: ФНЛ, 11-й тур, видеообзор матча
Дубли Сперцяна и Кордобы, два результативных паса Дзюбы: все голы дня
«Шинник» — «Торпедо»: ФНЛ, 11-й тур, видеообзор матча
«Тюмень» — «Родина»: ФНЛ, 11-й тур, видеообзор матча
«Енисей» — «СКА-Хабаровск»: ФНЛ, 11-й тур, видеообзор матча
«Ротор» — «Черноморец»: ФНЛ, 11-й тур, видеообзор матча
«Уфа» — «Чайка»: ФНЛ, 11-й тур, видеообзор матча
«Спартак» — «Крылья Советов»: Кубок России, видеообзор матча
«Химки» — «Локомотив»: Кубок России, видеообзор матча
«Пари НН» — «Ахмат»: Кубок России, видеообзор матча
«ПСЖ» — «Жирона»: Лига чемпионов, 1-й тур, видеообзор матча
«Манчестер Сити» — «Интер»: Лига чемпионов, 1-й тур, видеообзор матча
«Брюгге» — «Боруссия» Д: Лига чемпионов, 1-й тур, видеообзор матча
«Селтик» — «Слован»: Лига чемпионов, 1-й тур, видеообзор матча
Материалы сюжета: РПЛ, 9-й тур: «Спартак» — «Динамо», «Зенит» — «Факел» и другие матчи
Нгамале — о возвращении после травмы: «Чувствую себя намного лучше»
«Спартак» оштрафовали на 160 тысяч рублей по итогам дерби с «Динамо»
Радимов: «С выходом Клаудиньо игра «Зенита» поменялась»
«Ахмат» — «Крылья Советов»: РПЛ, 9-й тур, видеообзор матча
Защитник «Химок» Ориньо: «Мы недобрали очень много очков»
«Пари НН» — «Локомотив»: РПЛ, 9-й тур, видеообзор матча
Самые обсуждаемые
Сегодня
Вчера
Неделя
Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Зенит 9 7 2 0 22-2 23
2
 Краснодар 9 6 3 0 16-5 21
3
 Локомотив 9 7 0 2 22-13 21
4
 Динамо 9 5 2 2 17-10 17
5
 Спартак 9 4 4 1 13-6 16
6
 ЦСКА 9 4 2 3 16-6 14
7
 Ростов 9 3 3 3 13-15 12
8
 Рубин 9 3 2 4 12-15 11
9
 Динамо Мх 9 2 4 3 4-7 10
10
 Кр. Советов 9 3 1 5 9-14 10
11
 Акрон 9 2 2 5 12-18 8
12
 Пари НН 9 2 1 6 7-18 7
13
 Оренбург 9 1 4 4 11-17 7
14
 Химки 9 1 4 4 9-16 7
15
 Ахмат 9 0 6 3 7-15 6
16
 Факел 9 1 2 6 4-17 5
Результаты / календарь
1 тур
2 тур
3 тур
4 тур
5 тур
6 тур
7 тур
8 тур
9 тур
10 тур
11 тур
12 тур
13 тур
14 тур
15 тур
16 тур
17 тур
18 тур
19 тур
20 тур
21 тур
22 тур
23 тур
24 тур
25 тур
26 тур
27 тур
28 тур
29 тур
30 тур
27.09 16:30
Оренбург – Пари НН
 - : -
27.09 19:00
Факел – Рубин
 - : -
28.09 14:00
ЦСКА – Ахмат
 - : -
28.09 16:30
Локомотив – Спартак
 - : -
28.09 19:30
Краснодар – Зенит
 - : -
28.09 20:00
Ростов – Акрон
 - : -
29.09 16:30
Кр. Советов – Химки
 - : -
29.09 19:00
Динамо Мх – Динамо
 - : -
Все результаты / календарь
Лидеры
Бомбардиры
Ассистенты
ЖК
Г
Максим Глушенков

Максим Глушенков

Зенит

 7
Алексей Батраков

Алексей Батраков

Локомотив

 7
Манфред Угальде

Манфред Угальде

Спартак

 6
П
Маркус Вендел

Маркус Вендел

Зенит

 8
Алексей Батраков

Алексей Батраков

Локомотив

 5
Бителло

Бителло

Динамо

 4
И К Ж
Муталип Алибеков

Муталип Алибеков

Динамо Мх

 5 1 0
Даниил Фомин

Даниил Фомин

Динамо

 6 1 1
Бутта Магомедов

Бутта Магомедов

Химки

 7 1 1
Вся статистика

Olimpbet awards

Новости
RSS RSS
Все новости