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Сегодня, 17:17

«Маккаби» из Хайфы и «Динамо» договорились о переходе Лесового

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«Маккаби» из Хайфы и «Динамо» достигли окончательного соглашения о переходе нападающего бело-голубых Даниила Лесового, сообщает Sport5.co.il.

По данным источника, до окончания текущего сезона 26-летний игрок будет отдан в израильский клуб в аренду, а летом «Маккаби» выкупит Лесового за 1 миллион 200 тысяч евро. Сам Лесовой, находящийся с семьей на Кипре, уже в ближайшее время вернется в Израиль и присоединится к тренировкам с «Маккаби».

В текущем сезоне российский футболист сыграл за «Динамо» 13 матчей, в основном выходя на замену. На счету игрока 1 голевая передача и 2 желтые карточки. Его контракт рассчитан до лета 2025 года.

(Эли Швидлер)

Даниил Лесовой
ФК Динамо (Москва)
ФК Маккаби (Хайфа)
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2
 Зенит 18 11 3 4 35-17 36
3
 Динамо 18 8 8 2 29-22 32
4
 Локомотив 18 8 7 3 29-23 31
5
 Спартак 18 9 3 6 27-24 30
6
 Кр. Советов 18 8 5 5 36-27 29
7
 Рубин 18 8 4 6 17-21 28
8
 ЦСКА 18 7 7 4 31-24 28
9
 Пари НН 18 7 3 8 15-16 24
10
 Ростов 18 5 6 7 24-29 21
11
 Факел 18 5 6 7 15-19 21
12
 Урал 18 5 4 9 18-28 19
13
 Ахмат 18 4 5 9 18-23 17
14
 Оренбург 18 3 6 9 19-28 15
15
 Балтика 18 3 4 11 12-24 13
16
 Сочи 18 3 2 13 17-31 11
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