«Маккаби» из Хайфы и «Динамо» договорились о переходе Лесового

«Маккаби» из Хайфы и «Динамо» достигли окончательного соглашения о переходе нападающего бело-голубых Даниила Лесового, сообщает Sport5.co.il.

По данным источника, до окончания текущего сезона 26-летний игрок будет отдан в израильский клуб в аренду, а летом «Маккаби» выкупит Лесового за 1 миллион 200 тысяч евро. Сам Лесовой, находящийся с семьей на Кипре, уже в ближайшее время вернется в Израиль и присоединится к тренировкам с «Маккаби».

В текущем сезоне российский футболист сыграл за «Динамо» 13 матчей, в основном выходя на замену. На счету игрока 1 голевая передача и 2 желтые карточки. Его контракт рассчитан до лета 2025 года.

(Эли Швидлер)