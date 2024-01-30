«Сочи» объявил о расторжении контракта с Джорджевичем
Нападающий «Сочи» Лука Джорджевич покинул команду, сообщает пресс-служба сочинцев.
Контракт с 29-летним сербом расторгнут по обоюдному согласию сторон.
Джорджевич выступал за «Сочи» с сентября 2022 года. Он провел за команду 31 матч, забил четыре мяча и сделал шесть голевых передач.
Ранее Джорджевич играл в РПЛ за «Локомотив», тульский «Арсенал» и «Зенит». Портал Transfermarkt оценивает его рыночную стоимость в 600 тысяч евро.
Источник: ФК «Сочи»
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|36
|
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|8
|8
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|29-22
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|
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|
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|
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|
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|
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|18
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|18-23
|17
|
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|3
|6
|9
|19-28
|15
|
15
|Балтика
|18
|3
|4
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|12-24
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|
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|18
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|1.03
|19:00
|
Ростов – Кр. Советов
|- : -
|2.03
|14:00
|
ЦСКА – Оренбург
|- : -
|2.03
|16:30
|
Краснодар – Рубин
|- : -
|2.03
|19:00
|
Ахмат – Урал
|- : -
|2.03
|19:30
|
Зенит – Спартак
|- : -
|3.03
|14:00
|
Пари НН – Факел
|- : -
|3.03
|16:30
|
Динамо – Локомотив
|- : -
|3.03
|19:00
|
Балтика – Сочи
|- : -
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ЖК
|Г
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|
Матео Кассьерра
Зенит
|14
|
|
Бенхамин Гарре
Крылья Советов
|8
|
|
Джон Кордоба
Краснодар
|8
|П
|
|
Квинси Промес
Спартак
|6
|
|
Максим Глушенков
Локомотив
|6
|
|
Александр Соболев
Спартак
|5
|И
|К
|Ж
|
|
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Пари Нижний Новгород
|15
|1
|3
|
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Брайан Мансилья
Оренбург
|15
|1
|5
|
|
Виктор Мелехин
Ростов
|16
|1
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