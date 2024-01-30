«Сочи» объявил о расторжении контракта с Джорджевичем

Нападающий «Сочи» Лука Джорджевич покинул команду, сообщает пресс-служба сочинцев.

Контракт с 29-летним сербом расторгнут по обоюдному согласию сторон.

Джорджевич выступал за «Сочи» с сентября 2022 года. Он провел за команду 31 матч, забил четыре мяча и сделал шесть голевых передач.

Ранее Джорджевич играл в РПЛ за «Локомотив», тульский «Арсенал» и «Зенит». Портал Transfermarkt оценивает его рыночную стоимость в 600 тысяч евро.