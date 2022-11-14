Президент «Оренбурга» оценил результаты первой части сезона РПЛ для своей команды

Президент «Оренбурга» Василий Еремякин прокомментировал результаты первой части сезона РПЛ для оренбургского клуба.

«Я оцениваю результат «Оренбурга» в первой половине сезона положительно, потому что текущее положение дел превосходит то, на что мы рассчитывали в начале чемпионата. Результат существенно лучше того, который мы ожидали», — сказал Еремякин Sport24.

Он также отметил, что о трансферах команды будет сообщено своевременно. Рассматриваются и легионеры, и россияне.

«Оренбург» завершил первую часть сезона РПЛ на 7-м месте, набрав в 17 матчах 25 очков.