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Махачкалинское «Динамо» выйдет из отпуска 20 июня и проведет два тренировочных сбора

Махачкалинское «Динамо» начнет готовиться к новому сезону 20 июня и проведет два тренировочных сбора, сообщает пресс-служба клуба.

20 июня футболисты соберутся в Москве. Сначала их ждет прохождение углубленного медицинского обследования.

22 июня начнется первый летний тренировочный сбор команды. Он завершится 4 июля. Затем «Динамо» отправится на три выходных. Второй сбор пройдет с 8 по 17 июля. Команда будет тренироваться в Ленинградской области, а затем отправится в Махачкалу.

Бело-голубые завершили сезон-2025/26 на 14-м месте турнирной таблицы РПЛ. В стыковых матчах «Динамо» обыграло «Урал» (1:0, 2:0) и следующий сезон проведет в элите российского футбола.

Источник: ФК «Динамо» Махачкала
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ФК Динамо (Махачкала)
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Положение команд
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 И В Н П +/- О
1
 Краснодар 6 6 0 0 11-4 18
2
 Спартак 6 4 1 1 11-5 13
3
 Зенит 6 4 0 2 13-4 12
4
 ЦСКА 6 3 3 0 9-6 12
5
 Балтика 6 3 1 2 10-6 10
6
 Динамо 6 3 1 2 8-7 10
7
 Рубин 6 2 3 1 9-8 9
8
 Динамо Мх 6 3 0 3 10-10 9
9
 Оренбург 6 1 4 1 5-7 7
10
 Ахмат 6 1 3 2 9-8 6
11
 Крылья Советов 6 1 3 2 8-10 6
12
 Ростов 6 1 2 3 7-10 5
13
 Родина 6 1 1 4 8-17 4
14
 Локомотив 6 0 3 3 5-8 3
15
 Акрон 6 0 3 3 6-15 3
16
 Факел 6 0 2 4 3-7 2
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5.09 14:00 Крылья Советов – Краснодар - : -
5.09 16:30 Зенит – ЦСКА - : -
5.09 19:00 Ростов – Факел - : -
6.09 14:00 Оренбург – Акрон - : -
6.09 16:15 Динамо Мх – Родина - : -
6.09 18:30 Динамо – Спартак - : -
6.09 20:45 Балтика – Локомотив - : -
7.09 19:30 Рубин – Ахмат - : -
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ЖК
Г
Максим Глушенков
Максим Глушенков

Зенит

 5
Александр Соболев
Александр Соболев

Зенит

 5
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Никита Кривцов

Краснодар

 3
П
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Юрий Горшков

Крылья Советов

 3
Лечи Садулаев
Лечи Садулаев

Ахмат

 3
Маркиньос
Маркиньос

Спартак

 3
И К Ж
Илья Рожков
Илья Рожков

Рубин

 5 1 1
Джеффри Чинеду
Джеффри Чинеду

Крылья Советов

 2 1 0
Эгаш Касинтура
Эгаш Касинтура

Ахмат

 4 1 0
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