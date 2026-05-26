Махачкалинское «Динамо» выйдет из отпуска 20 июня и проведет два тренировочных сбора

Махачкалинское «Динамо» начнет готовиться к новому сезону 20 июня и проведет два тренировочных сбора, сообщает пресс-служба клуба.

20 июня футболисты соберутся в Москве. Сначала их ждет прохождение углубленного медицинского обследования.

22 июня начнется первый летний тренировочный сбор команды. Он завершится 4 июля. Затем «Динамо» отправится на три выходных. Второй сбор пройдет с 8 по 17 июля. Команда будет тренироваться в Ленинградской области, а затем отправится в Махачкалу.

Бело-голубые завершили сезон-2025/26 на 14-м месте турнирной таблицы РПЛ. В стыковых матчах «Динамо» обыграло «Урал» (1:0, 2:0) и следующий сезон проведет в элите российского футбола.