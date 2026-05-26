Черчесов — о Дзюбе: «Для нашего футбола важно, чтобы он остался»

Главный тренер «Ахмата» Станислав Черчесов в разговоре с «СЭ» поделился мнением о будущем нападающего Артема Дзюбы.

«Я поздравил Артема после стыковых матчей. Эти игры лишний раз подтверждают, насколько он был важен для «Акрона». Его присутствие помогло команде сохраниться в РПЛ. Так что с этим я его поздравил. Чего он хочет дальше, мы не обсуждали. Но пригласить его в «Ахмат» на сегодняшний день нереально, потому что игрока на эту позицию мы уже подписали. А так хотелось бы, чтобы он остался в футболе. Для нашего футбола это важно», — сказал Черчесов «СЭ».

23 мая 37-летний футболист объявил об уходе из «Акрона», за который играл с 2024 года. В завершившемся сезоне Дзюба провел 28 матчей во всех турнирах, забил восемь голов и сделал пять результативных передач.

Форвард является воспитанником «Спартака». Также он выступал за «Томь», «Ростов», «Зенит», тульский «Арсенал», турецкий «Адана Демирспор» и «Локомотив».

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