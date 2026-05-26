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Черчесов — о Дзюбе: «Для нашего футбола важно, чтобы он остался»

Дмитрий Барулев
Корреспондент

Главный тренер «Ахмата» Станислав Черчесов в разговоре с «СЭ» поделился мнением о будущем нападающего Артема Дзюбы.

«Я поздравил Артема после стыковых матчей. Эти игры лишний раз подтверждают, насколько он был важен для «Акрона». Его присутствие помогло команде сохраниться в РПЛ. Так что с этим я его поздравил. Чего он хочет дальше, мы не обсуждали. Но пригласить его в «Ахмат» на сегодняшний день нереально, потому что игрока на эту позицию мы уже подписали. А так хотелось бы, чтобы он остался в футболе. Для нашего футбола это важно», — сказал Черчесов «СЭ».

23 мая 37-летний футболист объявил об уходе из «Акрона», за который играл с 2024 года. В завершившемся сезоне Дзюба провел 28 матчей во всех турнирах, забил восемь голов и сделал пять результативных передач.

Форвард является воспитанником «Спартака». Также он выступал за «Томь», «Ростов», «Зенит», тульский «Арсенал», турецкий «Адана Демирспор» и «Локомотив».

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Артем Дзюба
Станислав Черчесов
Футбол
ФК Ахмат
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Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Краснодар 6 6 0 0 11-4 18
2
 Спартак 6 4 1 1 11-5 13
3
 Зенит 6 4 0 2 13-4 12
4
 ЦСКА 6 3 3 0 9-6 12
5
 Балтика 6 3 1 2 10-6 10
6
 Динамо 6 3 1 2 8-7 10
7
 Рубин 6 2 3 1 9-8 9
8
 Динамо Мх 6 3 0 3 10-10 9
9
 Оренбург 6 1 4 1 5-7 7
10
 Ахмат 6 1 3 2 9-8 6
11
 Крылья Советов 6 1 3 2 8-10 6
12
 Ростов 6 1 2 3 7-10 5
13
 Родина 6 1 1 4 8-17 4
14
 Локомотив 6 0 3 3 5-8 3
15
 Акрон 6 0 3 3 6-15 3
16
 Факел 6 0 2 4 3-7 2
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5.09 14:00 Крылья Советов – Краснодар - : -
5.09 16:30 Зенит – ЦСКА - : -
5.09 19:00 Ростов – Факел - : -
6.09 14:00 Оренбург – Акрон - : -
6.09 16:15 Динамо Мх – Родина - : -
6.09 18:30 Динамо – Спартак - : -
6.09 20:45 Балтика – Локомотив - : -
7.09 19:30 Рубин – Ахмат - : -
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Ассистенты
ЖК
Г
Максим Глушенков
Максим Глушенков

Зенит

 5
Александр Соболев
Александр Соболев

Зенит

 5
Никита Кривцов
Никита Кривцов

Краснодар

 3
П
Юрий Горшков
Юрий Горшков

Крылья Советов

 3
Лечи Садулаев
Лечи Садулаев

Ахмат

 3
Маркиньос
Маркиньос

Спартак

 3
И К Ж
Илья Рожков
Илья Рожков

Рубин

 5 1 1
Джеффри Чинеду
Джеффри Чинеду

Крылья Советов

 2 1 0
Эгаш Касинтура
Эгаш Касинтура

Ахмат

 4 1 0
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