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Судейство

Сегодня, 15:07

Махачкалинское «Динамо» подало протест на судейство в матче с «Химками»

Игнат Заздравин
Корреспондент
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«Динамо» из Махачкалы подало протест на судейство в матче против «Химок» (1:1) в 1-м туре РПЛ.

Клуб остался недоволен решениями главного арбитра Егора Егорова и арбитра ВАР Владислава Безбородова в эпизодах с первым пенальти, назначенным в ворота махачкалинцев, а также с незасчитанным голом в ворота подмосковной команды в концовке встречи.

«Непонятно, почему не засчитан наш гол. Эксперты, с которыми мы общались по этому эпизоду, которые судили матчи РПЛ, считают, что это совершенно некорректная отмена гола, ввиду того что наш игрок не совершал попытку сыграть рукой, не увеличивал с ее помощью площадь тела. Оба игрока находились в тесном контакте плечом к плечу друг с другом. И почему главный арбитр Егоров после вмешательства VAR не пошел пересматривать эпизод, как это было в случае с первым пенальти в наши ворота?» — приводит пресс-служба заявление президента клуба Гаджи Гаджиева.

В следующем туре «Динамо» в гостях встретится с «Краснодаром». Игра пройдет 28 июля. «Химки» в этот же день на своем поле примут «Спартак».

Источник: ФК «Динамо» (Махачкала)
Футбол
РПЛ
ФК Динамо (Махачкала)
ФК Химки
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 Динамо Мх 1 0 1 0 1-1 1
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8
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