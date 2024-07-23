Кордоба прибудет в расположение «Краснодара» в четверг, Оласа — во вторник

Как стало известно «СЭ», колумбийский нападающий «Краснодара» Джон Кордоба прибудет в расположение команды в ночь со среды на четверг. Уругвайский защитник Лукас Оласа прибудет уже сегодня.

Ранее сообщалось, что Кордоба хочет покинуть российскую команду и попросил руководство черно-зеленых отпустить его из клуба после завершения Кубка Америки-2024. В турнире он провел 6 матчей, в которых забил 2 мяча и отдал столько же голевых передач. Оласа на Кубке Америки вышел на поле дважды, не отметившись результативными действиями.