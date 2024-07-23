Спортдир «Оренбурга»: «Женатые футболисты более профессиональные. Томпсона и Флорентина надо сводить в ЗАГС»

Спортивный директор «Оренбурга» Дмитрий Андреев в разговоре с «СЭ» заявил, что полузащитников команды Хорди Томпсона и Габриэля Флорентина надо женить.

«Почему наших латиноамериканцев надо женить? Не всех. У нас есть женатые. А свободных надо. Практика показывает, что женатые более профессиональные и заряженные. Кого первым повел бы в ЗАГС? Надо Томпсона и Флорика (Флорентина) сводить», — сказал Андреев «СЭ».

25-летний Флорентин выступает за «Оренбург» с августа 2022 года, Томпсон — с января 2024 года.