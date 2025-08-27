Махачкалинское «Динамо» обратилось в ЭСК по трем эпизодам матча против «Пари НН»

Махачкалинское «Динамо» попросило ЭСК РФС разобрать три эпизода матча 6-го тура против «Зенита» (0:4), сообщили «СЭ» в службе коммуникаций РФС.

Клуб из Дагестана попросил рассмотреть эпизод с назначенным пенальти в ворота гостей на 24-й минуте, неназначению пенальти в ворота хозяев на 31-й минуте, а также по засчитанному голу защитника «Зенита» Юрия Горшкова на 72-й минуте встречи.

«Зенит» набрал 9 очков и занимает 6-е место в турнирной таблице чемпионата России, «Динамо» с 5 очками — на 13-й строчке.