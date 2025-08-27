Инфраструктура махачкалинского «Динамо» не пострадала из-за землетрясения в Дагестане

Генеральный директор «Динамо» (Махачкала) Шамиль Газизов в разговоре с «СЭ» ответил на вопрос о состоянии инфраструктуры клуба после землетрясения в Дагестане.

«Инфраструктура в норме, никто не пострадал, без повреждений — все выдержало. Покачало, но все в норме. Основная команда была в Ростове, готовимся к матчу», — сказал Газизов «СЭ».



В Дагестане 26 августа произошло землетрясение магнитудой 5,9 балла.