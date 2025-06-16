Сулейманов: «Краснодару» в плане логистики было намного тяжелее других, но он все равно стал чемпионом»
Форвард «Спортинг Канзас-Сити» Магомед-Шапи Сулейманов в интервью «СЭ» прокомментировал золото своего бывшего клуба «Краснодара» и объяснил отсутствие пополнения в его составе во время зимнего трансферного окна.
— Возвращаясь к этому сезону — как думаете, почему на фоне бешеной гонки вооружений, которую устроили «Зенит» и «Спартак», «Краснодар» зимой не взял вообще никого?
— Потому что люди работают в коллективе и чувствуют, когда и что нужно. Купить игрока тоже надо уметь правильно. Взять того, кто именно точечно усилит команду, поскольку до конца сезона времени оставалось немного и за 12 туров не так просто вписаться в команду и помочь ей. Плюс в «Краснодар» сейчас тяжело привезти игроков и потому, что аэропорт не работает.
— Вы же тоже успели с этим столкнуться.
— Да, когда вернулся из Турции. Мы ехали где-то часов пять до Минвод, потом в Ставрополь — и оттуда летишь часа три в Москву. И так все время. Сравните с московскими клубами, у которых в принципе на четыре выезда меньше, а большинство остальных — прямые и недолгие перелеты. Только в Краснодар и Ростов им добираться долго, но это — два раза за сезон. А двум этим клубам — на каждый выездной матч. И «Краснодар» взял золото, несмотря на такую дополнительную нагрузку, о чем нельзя забывать. Им в плане логистики было намного тяжелее, но они все равно стали чемпионами.
— Не ловили себя на ощущении, что хотели бы в этот момент быть в Краснодаре, на поле?
— Конечно, мне хотелось бы стать чемпионом России. Но у каждого свой путь. Надеюсь, и я к этому приду.
|
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Динамо
|10
|7
|1
|2
|15-8
|22
|
2
|ЦСКА
|10
|6
|4
|0
|18-9
|22
|
3
|Зенит
|10
|7
|0
|3
|22-11
|21
|
4
|Краснодар
|10
|6
|3
|1
|16-10
|21
|
5
|Спартак
|10
|6
|2
|2
|17-8
|20
|
6
|Динамо Мх
|11
|4
|1
|6
|16-21
|13
|
7
|Балтика
|10
|3
|3
|4
|14-12
|12
|
8
|Оренбург
|10
|2
|6
|2
|11-10
|12
|
9
|Рубин
|10
|2
|6
|2
|12-12
|12
|
10
|Крылья Советов
|11
|2
|6
|3
|15-17
|12
|
11
|Ростов
|10
|3
|2
|5
|11-17
|11
|
12
|Ахмат
|10
|2
|5
|3
|13-13
|11
|
13
|Локомотив
|10
|2
|4
|4
|13-11
|10
|
14
|Акрон
|11
|1
|6
|4
|12-20
|9
|
15
|Факел
|11
|1
|3
|7
|8-19
|6
|
16
|Родина
|10
|1
|2
|7
|10-25
|5
|17.10
|14:00
|Крылья Советов – Факел
|1 : 2
|17.10
|16:30
|Динамо Мх – Акрон
|1 : 1
|17.10
|19:30
|Локомотив – Краснодар
|- : -
|18.10
|14:00
|Зенит – Ахмат
|- : -
|18.10
|16:15
|Динамо – ЦСКА
|- : -
|18.10
|18:45
|Спартак – Рубин
|- : -
|18.10
|21:00
|Балтика – Ростов
|- : -
|19.10
|19:30
|Родина – Оренбург
|- : -
|Г
|
|
Максим Глушенков
Зенит
|8
|
|
Александр Соболев
Зенит
|8
|
|
Иван Обляков
ЦСКА
|6
|П
|
|
Педро
Зенит
|6
|
|
Маркиньос
Спартак
|4
|
|
Иван Олейников
Крылья Советов, ЦСКА
|4
|И
|К
|Ж
|
|
Георгий Мелкадзе
Ахмат
|8
|1
|3
|
|
Илья Рожков
Рубин
|9
|1
|2
|
|
Матеус Рейс
ЦСКА
|3
|1
|1