Сулейманов: «Краснодару» в плане логистики было намного тяжелее других, но он все равно стал чемпионом»

Форвард «Спортинг Канзас-Сити» Магомед-Шапи Сулейманов в интервью «СЭ» прокомментировал золото своего бывшего клуба «Краснодара» и объяснил отсутствие пополнения в его составе во время зимнего трансферного окна.

— Возвращаясь к этому сезону — как думаете, почему на фоне бешеной гонки вооружений, которую устроили «Зенит» и «Спартак», «Краснодар» зимой не взял вообще никого?

— Потому что люди работают в коллективе и чувствуют, когда и что нужно. Купить игрока тоже надо уметь правильно. Взять того, кто именно точечно усилит команду, поскольку до конца сезона времени оставалось немного и за 12 туров не так просто вписаться в команду и помочь ей. Плюс в «Краснодар» сейчас тяжело привезти игроков и потому, что аэропорт не работает.

— Вы же тоже успели с этим столкнуться.

— Да, когда вернулся из Турции. Мы ехали где-то часов пять до Минвод, потом в Ставрополь — и оттуда летишь часа три в Москву. И так все время. Сравните с московскими клубами, у которых в принципе на четыре выезда меньше, а большинство остальных — прямые и недолгие перелеты. Только в Краснодар и Ростов им добираться долго, но это — два раза за сезон. А двум этим клубам — на каждый выездной матч. И «Краснодар» взял золото, несмотря на такую дополнительную нагрузку, о чем нельзя забывать. Им в плане логистики было намного тяжелее, но они все равно стали чемпионами.

— Не ловили себя на ощущении, что хотели бы в этот момент быть в Краснодаре, на поле?

— Конечно, мне хотелось бы стать чемпионом России. Но у каждого свой путь. Надеюсь, и я к этому приду.