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16 июня 2025, 08:45

Шапи: «Начал работать с Мусаевым в 14 лет. Он всегда говорил мне правду, иногда — нелицеприятную»

Игорь Рабинер
Обозреватель
Мурад Мусаев.
Фото Александр Федоров, «СЭ»

Форвард «Спортинг Канзас-Сити» Магомед-Шапи Сулейманов в интервью «СЭ» высказался о главном тренере «Краснодара» Мураде Мусаеве, с которым работал в детской, молодежной и первой командах «быков».

— Когда-то Мурад Мусаев говорил, что вы такой человек по складу характера, которому надо доверять, и тогда вы покажете все, что умеете.

— Помню другие его слова — что мою энергию надо правильно направлять. Так и есть. Для меня важно, чтобы тренер со мной говорил. Если он прямо скажет, как видит ситуацию на данный момент, и пусть даже это будет не очень приятно слышать, — приму это вообще спокойно. А вот когда мне ничего не говорят и я не понимаю, что происходит, это для меня гораздо хуже.

С тем же Мурадом Олеговичем у меня всегда были хорошие отношения, и я понимал, чего он от меня хочет. Он говорил мне правду, иногда — довольно нелицеприятную. Я слушал, переваривал и говорил: «Олегович, вообще без проблем!» Причем связь была двусторонняя — я тоже всегда мог к нему подойти. Если видел, что забиваю, но не выхожу в стартовом составе, мог спросить его об этом. И он опять же честно отвечал, и я это принимал. Можете у него спросить, он подтвердит: я всегда к нему подходил: «Хочу играть, хочу играть!» Но Мусаев умел направлять мою энергию.

— Сколько вам было лет, когда впервые начали работать с Мусаевым?

— Когда он пришел в нашу команду, мне было 14. В 13 я попал в академию «Краснодара», а Мурад Олегович возглавил нас год спустя. Работал с нами год-полтора, потом перешел в другую команду академии, затем вернулся — и после этого мы выиграли все, что можно было выиграть по юношам, а затем и в молодежке. После чего возглавил первую команду.

— Вы с Мусаевым на связи?

— Да, и довольно часто. Когда я подписал контракт с «Канзас-Сити», он поздравил меня с переходом. Когда «Краснодар» выигрывает, я тоже его поздравляю. Говорю же — клубу и людям, которые для меня много сделали, желаю только всего самого лучшего, очень за него болею. И именно Мураду Олеговичу хочу пожелать после этого золота выиграть еще много чемпионатов. Люди даже не представляют, сколько этот человек проводит за работой — теорией и всем остальным.

Магомед Шапи-Сулейманов.«Галицкому надо поставить прижизненный памятник!» Магомед-Шапи Сулейманов — о «Краснодаре», Месси и Хабибе

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Магомед-Шапи Сулейманов
Мурад Мусаев
ФК Краснодар
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2
 Краснодар 0 0 0 0 0-0 0
3
 Локомотив 0 0 0 0 0-0 0
4
 Спартак 0 0 0 0 0-0 0
5
 ЦСКА 0 0 0 0 0-0 0
6
 Балтика 0 0 0 0 0-0 0
7
 Динамо 0 0 0 0 0-0 0
8
 Рубин 0 0 0 0 0-0 0
9
 Ахмат 0 0 0 0 0-0 0
10
 Ростов 0 0 0 0 0-0 0
11
 Кр. Советов 0 0 0 0 0-0 0
12
 Оренбург 0 0 0 0 0-0 0
13
 Акрон 0 0 0 0 0-0 0
14
 Динамо Мх 0 0 0 0 0-0 0
15
 Родина 0 0 0 0 0-0 0
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24.07 20:00 ЦСКА – Балтика - : -
25.07 14:00 Динамо – Кр. Советов - : -
25.07 16:15 Акрон – Зенит - : -
25.07 18:30 Факел – Динамо Мх - : -
25.07 20:45 Спартак – Родина - : -
26.07 14:30 Оренбург – Ростов - : -
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