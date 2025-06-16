Шапи: «Начал работать с Мусаевым в 14 лет. Он всегда говорил мне правду, иногда — нелицеприятную»

Форвард «Спортинг Канзас-Сити» Магомед-Шапи Сулейманов в интервью «СЭ» высказался о главном тренере «Краснодара» Мураде Мусаеве, с которым работал в детской, молодежной и первой командах «быков».

— Когда-то Мурад Мусаев говорил, что вы такой человек по складу характера, которому надо доверять, и тогда вы покажете все, что умеете.

— Помню другие его слова — что мою энергию надо правильно направлять. Так и есть. Для меня важно, чтобы тренер со мной говорил. Если он прямо скажет, как видит ситуацию на данный момент, и пусть даже это будет не очень приятно слышать, — приму это вообще спокойно. А вот когда мне ничего не говорят и я не понимаю, что происходит, это для меня гораздо хуже.

С тем же Мурадом Олеговичем у меня всегда были хорошие отношения, и я понимал, чего он от меня хочет. Он говорил мне правду, иногда — довольно нелицеприятную. Я слушал, переваривал и говорил: «Олегович, вообще без проблем!» Причем связь была двусторонняя — я тоже всегда мог к нему подойти. Если видел, что забиваю, но не выхожу в стартовом составе, мог спросить его об этом. И он опять же честно отвечал, и я это принимал. Можете у него спросить, он подтвердит: я всегда к нему подходил: «Хочу играть, хочу играть!» Но Мусаев умел направлять мою энергию.

— Сколько вам было лет, когда впервые начали работать с Мусаевым?

— Когда он пришел в нашу команду, мне было 14. В 13 я попал в академию «Краснодара», а Мурад Олегович возглавил нас год спустя. Работал с нами год-полтора, потом перешел в другую команду академии, затем вернулся — и после этого мы выиграли все, что можно было выиграть по юношам, а затем и в молодежке. После чего возглавил первую команду.

— Вы с Мусаевым на связи?

— Да, и довольно часто. Когда я подписал контракт с «Канзас-Сити», он поздравил меня с переходом. Когда «Краснодар» выигрывает, я тоже его поздравляю. Говорю же — клубу и людям, которые для меня много сделали, желаю только всего самого лучшего, очень за него болею. И именно Мураду Олеговичу хочу пожелать после этого золота выиграть еще много чемпионатов. Люди даже не представляют, сколько этот человек проводит за работой — теорией и всем остальным.