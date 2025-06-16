Шапи вспомнил об уроке шахмат в академии «Краснодара»: «Ты должен выиграть турнир в классе, чтобы получить право сыграть с Галицким»

Форвард «Спортинг Канзас-Сити» Магомед-Шапи Сулейманов в интервью «СЭ» вспомнил об уроке шахмат в академии «Краснодара» и о том, как играл с Сергеем Галицким.

— Какие у вас самые яркие воспоминания об академии «быков»?

— Всегда вспоминаю ее только с теплом! Там тебе дают режим и настрой, что легко не будет нигде. Каждый день — по две тренировки. Отдыха как такового особо нет. И это хорошая школа. Главные воспоминания — это люди, с которыми у тебя сложились такие отношения, какие уже не сложатся, наверное, ни с кем. Как прыгали на батутах, плавали в бассейне, прикалывались в команде...

— В шахматы играли — у вас же там прямо их урок Галицкий ввел.

— Да, и я очень-очень рад, что умею играть в шахматы и что такой урок у нас был. Это была и своего рода разгрузка от более тяжелых предметов в плане учебы, и в то же время нагрузка. Ведь мы играли в быстрые шахматы, должны были мгновенно принимать решения. Думаю, это и в футболе помогает быстрее думать.

Люблю играть в шахматы не на телефоне или компьютере, а на столе, по-настоящему. Когда взять в руку фигуру и сделать ход. Один раз даже играл против президента «Краснодара». Ты должен выиграть в классе, чтобы получить право сыграть с Галицким.

— И как сыграли?

— Президент выиграл. Хотя и не скажу, что без шансов для меня.