Жена Кокорина и экс-супруга Мамаева сделали совместное фото: «Наконец-то встретились»
Алана Мамаева, бывшая супруга полузащитника «Ростова» Павла Мамаева, выложила в Instagram совместное фото с женой нападающего «Фиорентины» Александра Кокорина Дарей Валитовой.
«Наконец-то уже встретились», — подписан снимок.
Напомним, о разводе Мамаевых стало известно 23 апреля. Основной причиной развода стала измена Павла с испанкой Ирен Гарсией Морено во время учебно-тренировочных сборов «Ростова» в Испании нынешней зимой.
3 марта, Алана Мамаева в Instagram рассказала, что хавбек изменил ей во время сборов в Испании. После этого заявления она опубликовала фото предполагаемой любовницы и ее номер телефона. 10 марта девушка заявила, что приняла решение развестись с мужем. 18 марта испанская модель откровенно рассказала «СЭ» об отношениях с Мамаевым.
Методология
Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются на 14.00-16.00 (мск) пятницы накануне спортивного уик-энда. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется в субботу до 14.00
В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.
Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.
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