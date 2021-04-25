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Жена Кокорина и экс-супруга Мамаева сделали совместное фото: «Наконец-то встретились»

19:13

Алана Мамаева, бывшая супруга полузащитника «Ростова» Павла Мамаева, выложила в Instagram совместное фото с женой нападающего «Фиорентины» Александра Кокорина Дарей Валитовой.

«Наконец-то уже встретились», — подписан снимок.

Напомним, о разводе Мамаевых стало известно 23 апреля. Основной причиной развода стала измена Павла с испанкой Ирен Гарсией Морено во время учебно-тренировочных сборов «Ростова» в Испании нынешней зимой.

3 марта, Алана Мамаева в Instagram рассказала, что хавбек изменил ей во время сборов в Испании. После этого заявления она опубликовала фото предполагаемой любовницы и ее номер телефона. 10 марта девушка заявила, что приняла решение развестись с мужем. 18 марта испанская модель откровенно рассказала «СЭ» об отношениях с Мамаевым.

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