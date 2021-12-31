Люк Уилкшир: «Если «Динамо» сохранит игру во второй части сезона, точно сможет бороться за чемпионство!»
10:06
Бывший защитник «Динамо» и сборной Австралии Люк Уилшир в разговоре с «СЭ» подвел итоги первой части сезона для бело-голубых.
«Год для «Динамо» прошел хорошо. Мне действительно нравится игра нынешней команды. Если у ребят получится сохранить такую игру после зимней паузы, то они точно смогут побороться за чемпионство в этом сезоне. И я надеюсь, что у них все получится», — сказал Уилкшир «СЭ».
После 18 туров московское «Динамо» с 36-ю очками в активе идет на второй строчке в таблице Тинькофф РПЛ. Первое место занимает санкт-петербургский «Зенит» (38).
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