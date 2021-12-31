ЦСКА и Хесус Медина подпишут контракт до лета 2025 года
10:04
Полузащитник «Нью-Йорк Сити» Хесус Медина может перейти в ЦСКА, сообщает журналист TyC Sports Сесар Луис Мерло в своем Twitter. Клубы уже согласовали условия трансфера 24-летнего игрока.
По данным источника, контракт футболиста с ЦСКА будет рассчитан до лета 2025 года. Сделку осталось заключить юридически.
Сообщалось, что ЦСКА готов платить Медине зарплату в размере 650 тысяч евро в год. Клуб МЛС футболист покинет 1 января 2022 года по истечении контракта.
29 декабря отец футболиста рассказал, что Медина близок к переезду в Москву для выступления за ЦСКА.
В нынешнем сезоне Медина забил девять мячей и отдал две результативные передачи в 36 матчах за «Нью-Йорк Сити» в МЛС. Он покинет американский клуб на правах свободного агента.
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