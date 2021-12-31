ЦСКА и Хесус Медина подпишут контракт до лета 2025 года

Полузащитник «Нью-Йорк Сити» Хесус Медина может перейти в ЦСКА, сообщает журналист TyC Sports Сесар Луис Мерло в своем Twitter. Клубы уже согласовали условия трансфера 24-летнего игрока.

По данным источника, контракт футболиста с ЦСКА будет рассчитан до лета 2025 года. Сделку осталось заключить юридически.

Сообщалось, что ЦСКА готов платить Медине зарплату в размере 650 тысяч евро в год. Клуб МЛС футболист покинет 1 января 2022 года по истечении контракта.

29 декабря отец футболиста рассказал, что Медина близок к переезду в Москву для выступления за ЦСКА.