20:13 | Футбол — РПЛ

Лунев и Азмун - в стартовом составе "Зенита" на матч с "Сочи", Дзюба - в запасе

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Стали известен стартовый состав "Зенита" на матч второго тура чемпионата России с "Сочи", сообщает официальный сайт РПЛ. Встреча пройдет в Сочи, на стадионе "Фишт", начало – в 21.30 (мск).

Нападающий Артем Дзюба начнет встречу со скамейки запасных.

Стартовый состав "Зенита": Лунев – Смольников, Иванович, Ракицкий, Дуглас – Оздоев, Ерохин, Сутормин, Барриос – Дриусси, Азмун.

Запасные: Кержаков, Рыбиков, Терентьев, Мевля, Маммана, Жирков, Мусаев, Мак, Ригони, Дзюба, Джорджевич.

Сочи – Зенит

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