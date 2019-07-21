Лунев и Азмун - в стартовом составе "Зенита" на матч с "Сочи", Дзюба - в запасе

Стали известен стартовый состав "Зенита" на матч второго тура чемпионата России с "Сочи", сообщает официальный сайт РПЛ. Встреча пройдет в Сочи, на стадионе "Фишт", начало – в 21.30 (мск).
Нападающий Артем Дзюба начнет встречу со скамейки запасных.
Стартовый состав "Зенита": Лунев – Смольников, Иванович, Ракицкий, Дуглас – Оздоев, Ерохин, Сутормин, Барриос – Дриусси, Азмун.
Запасные: Кержаков, Рыбиков, Терентьев, Мевля, Маммана, Жирков, Мусаев, Мак, Ригони, Дзюба, Джорджевич.
Чемпионат России по футболу: турнирная таблица РПЛ, новости и обзоры, расписание и результаты игр
Опрос
Как выступит "Зенит" в чемпионате России-2019/2020?
Дополнительная информация
Загрузка...