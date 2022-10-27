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Сегодня, 20:57

«Лукойл» ведет переговоры о возвращении «Спартаку» классического ромба

Иван Шитик
Корреспондент
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«Лукойл» ведет переговоры с РФСО «Спартак» о возвращении классической эмблемы «Спартака» на постоянной основе, утверждает Metaratings.ru.

В 1990-е годы между футбольным «Спартаком» и Международным физкультурным спортивным обществом «Спартак» были конфликты по поводу использования традиционного ромба, в результате в 1998 году ФК «Спартак» представил новую эмблему — с черно-белым футбольным мячом внутри буквы «С». Спустя 15 лет произошли новые изменения: мяч стал красно-белым, а над ромбом появились четыре звезды.

27 октября стало известно, что футболисты «Спартака» проведут игру 15-го тура чемпионата России против «Торпедо» в особенной форме, которая выполнена в ретро-стиле.

Источник: https://metaratings.ru/news/lukoyl-vedet-peregovory-o-vozvrashchenii-spartaku-klassicheskogo-romba-1397081/
ФК Спартак (Москва)
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Положение команд
Футбол
Хоккей
И В Н П +/- О
1
 Зенит 14 11 3 0 43-5 36
2
 Спартак 14 9 2 3 36-16 29
3
 ЦСКА 14 7 5 2 28-15 26
4
 Ростов 14 7 5 2 25-20 26
5
 Краснодар 14 7 3 4 27-20 24
6
 Ахмат 14 7 2 5 22-21 23
7
 Динамо 14 6 5 3 24-17 23
8
 Сочи 14 6 2 6 22-29 20
9
 Оренбург 14 6 1 7 24-33 19
10
 Урал 14 5 1 8 15-24 16
11
 Кр. Советов 14 3 5 6 15-21 14
12
 Н. Новгород 14 3 4 7 17-25 13
13
 Факел 14 1 9 4 17-24 12
14
 Локомотив 14 3 3 8 17-29 12
15
 Химки 14 2 3 9 13-28 9
16
 Торпедо 14 1 3 10 7-25 6
Результаты / календарь
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27 тур
28 тур
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30 тур
28.10 17:00
Оренбург – Факел
 - : -
29.10 14:00
Динамо – Химки
 - : -
29.10 16:30
Ахмат – Ростов
 - : -
29.10 19:00
Локомотив – ЦСКА
 - : -
30.10 14:00
Кр. Советов – Н. Новгород
 - : -
30.10 14:00
Сочи – Урал
 - : -
30.10 16:30
Спартак – Торпедо
 - : -
30.10 19:30
Краснодар – Зенит
 - : -
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Ассистенты
ЖК
Г
Владимир Сычевой

Владимир Сычевой

Оренбург

 11
Квинси Промес

Квинси Промес

Спартак

 11
Филипе Силва Малком

Филипе Силва Малком

Зенит

 11
П
Квинси Промес

Квинси Промес

Спартак

 6
Александр Соболев

Александр Соболев

Спартак

 6
Филипе Силва Малком

Филипе Силва Малком

Зенит

 5
И К Ж
Дмитрий Баринов

Дмитрий Баринов

Локомотив

 13 1 3
Илья Кутепов

Илья Кутепов

Торпедо М

 6 1 2
Артем Мещанинов

Артем Мещанинов

Сочи

 12 1 2
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