«Лукойл» ведет переговоры о возвращении «Спартаку» классического ромба

«Лукойл» ведет переговоры с РФСО «Спартак» о возвращении классической эмблемы «Спартака» на постоянной основе, утверждает Metaratings.ru.

В 1990-е годы между футбольным «Спартаком» и Международным физкультурным спортивным обществом «Спартак» были конфликты по поводу использования традиционного ромба, в результате в 1998 году ФК «Спартак» представил новую эмблему — с черно-белым футбольным мячом внутри буквы «С». Спустя 15 лет произошли новые изменения: мяч стал красно-белым, а над ромбом появились четыре звезды.

27 октября стало известно, что футболисты «Спартака» проведут игру 15-го тура чемпионата России против «Торпедо» в особенной форме, которая выполнена в ретро-стиле.