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Булыкин считает, что если «Локомотив» хорошо настроится, то у него будут шансы обыграть ЦСКА в предстоящем матче

Алина Савинова
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Бывший футболист «Локомотива» Дмитрий Булыкин рассказал о своих ожиданиях от предстоящего матча железнодорожников с ЦСКА в рамках 15-го тура чемпионата России.

«Конечно, ЦСКА является фаворитом, но все мы знаем, что фаворит на бумаге не всегда выигрывает на футбольном поле. Если «Локомотив» хорошо настроится, то у него будут шансы. А если получится воспользоваться шансами, то все вполне возможно. Я буду смотреть дерби, жду голов и интенсивной игры, потому что очки нужны обеим командам», — цитирует Булыкина Betonmobile.ru.

«Локомотив» сыграет с ЦСКА в субботу, 29 октября. Начало матча — в 19.00 по московскому времени.

Железнодорожники на данный момент занимают 14-е место в турнирной таблице РПЛ (12 очков). Армейцы расположились на 3-й позиции (26 очков).

Источник: https://betonmobile.ru/dmitriy-bulyikin-esli-lokomotiv-horosho-nastroitsya-to-u-nego-budut-shansyi-v-matche-s-tsska
Дмитрий Булыкин
ФК Локомотив (Москва)
ФК ЦСКА (Москва)
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3
 ЦСКА 14 7 5 2 28-15 26
4
 Ростов 14 7 5 2 25-20 26
5
 Краснодар 14 7 3 4 27-20 24
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 Динамо 14 6 5 3 24-17 23
8
 Сочи 14 6 2 6 22-29 20
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 Н. Новгород 14 3 4 7 17-25 13
13
 Факел 14 1 9 4 17-24 12
14
 Локомотив 14 3 3 8 17-29 12
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 Торпедо 14 1 3 10 7-25 6
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 - : -
29.10 14:00
Динамо – Химки
 - : -
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 - : -
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 - : -
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30.10 19:30
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