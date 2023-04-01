Гагнидзе о матче с «Сочи»: «Сложный матч. Не могу сказать, почему проиграли»

Полузащитник «Динамо» Лука Гагнидзе прокомментировал поражение от «Сочи» (0:2) в матче 21-го тура РПЛ.

— Была сложная для нас игра. Это часть футбола. Не могу сказать, почему проиграли. Что Йоканович сказал в раздевалке? Не могу сказать. Мы просто продолжим делать нашу работу. Мы сконцентрированы на кубковой игре.

Конечно, нам нужно было приложить больше усилий. Надеюсь, такое больше не повторится, — сказал Гагнидзе.

«Динамо» с 35 очками занимает четвертое место в турнирной таблице РПЛ.