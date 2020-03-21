Нападающий «Локомотива» Лука Джорджевич выразил надежду, что удастся доиграть текущий сезон Тинькофф чемпионата России. Российский футбольный союз объявил о приостановке всех соревнований под своей эгидой до 10 апреля в рамках борьбы с распространением коронавируса.

— В данный момент, весь мир думает об этом вирусе, это самый главный вопрос, который обязательно надо решить, — цитирует Джорджевича РИА «Новости». — Футбол — не самая важная вещь в мире, надо беречь себя и других, чтобы все стало как прежде. Если у нас получится приостановить распространение или вовсе решить эту проблему до конца апреля-начала мая и доиграть все-таки чемпионат, то было бы хорошо. Но рисковать нельзя.

Стараюсь чаще оставаться дома и тренироваться, особо не гуляю. У меня беременная жена, из-за этого надо больше беречь ее и себя. Стараемся быть аккуратными.

По данным на 20 марта всего в мире выявлено более 274 тысяч случаев заражения коронавирусом. Более 90 тысяч выздоровели, 11 357 человек умерли. В России зафиксировано 253 случая заражения. В Италии общее число жертв достигло уже 4032 — это больше, чем в Китае, где изначально была зафиксирована вспышка эпидемии.

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