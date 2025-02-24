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Луис Энрике высказался о подозрениях в том, что намеренно получал желтые карточки в «Бетисе»

Гоша Чернов
Шеф отдела международного футбола

Новичок «Зенита» Луис Энрике в интервью «СЭ» рассказал, как отреагировал, когда узнал о подозрениях в намеренном получении предупреждений во время игры за «Бетис».

Напомним, дядя Лукаса Пакета признался, что делал ставки на желтые карточки Луиса Энрике. В начале 2023 года бразилец получал предупреждения в нескольких матчах, хотя не считается грубым футболистом.

— Ты знаком с Винисиусом, играл с ним в сборной. Как отреагировал, когда узнал, что он не выиграл «Золотой мяч»?

— Все бразильцы были огорчены тем, что Винисиус не получил «Золотой мяч», потому что он этого заслуживал, так как провел невероятный сезон в «Реале». Всем нам было очень грустно — мы были уверены, что он выиграет. Но мы не можем контролировать то, что происходит. Я не сомневаюсь, что он выиграет приз в следующий раз.

— Когда ты начинал карьеру, тебя в Бразилии называли «новым Винисиусом», хотя вы играете на разных флангах. Что для тебя означает это сравнение?

— Мне очень льстят сравнения с Винисиусом, потому что он очень много играет и имеет большой потенциал. Поэтому, когда меня впервые сравнили с Винисиусом, я был очень рад, потому что он игрок высокого уровня, он много работает и стремится быть лучшим.

— Другой твой партнер по сборной — Лукас Пакета. Осенью появился слух, будто его дядя ставил на твои желтые карточки в «Бетисе». В последние недели эта тема вновь поднялась. Как ты реагируешь на эту информацию?

— Как я всегда говорю, меня это не волнует. Я просто делаю свою работу. То, что пишут и говорят, невозможно контролировать. Меня это не беспокоит, я не обращаю внимания на слухи.

— Но удивляют ли тебя эти слухи?

— Да, для меня это стало сюрпризом, потому что я не ожидал ничего подобного. Но повторюсь, что я спокоен и сконцентрирован на своей работе в «Зените».

Луис Энрике.«Даст бог, смогу превзойти Халка в «Зените». Первое интервью Луиса Энрике в России

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ФК Зенит
Луис Энрике (футболист)
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Положение команд
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 И В Н П +/- О
1
 Краснодар 9 6 3 0 14-7 21
2
 Спартак 9 6 1 2 16-7 19
3
 Динамо 9 6 1 2 14-8 19
4
 ЦСКА 9 5 4 0 15-9 19
5
 Зенит 9 6 0 3 19-9 18
6
 Динамо Мх 9 4 0 5 15-16 12
7
 Рубин 9 2 6 1 12-11 12
8
 Балтика 9 3 2 4 14-12 11
9
 Крылья Советов 9 2 5 2 13-14 11
10
 Ахмат 9 2 4 3 13-13 10
11
 Оренбург 9 1 6 2 7-10 9
12
 Ростов 9 2 2 5 10-17 8
13
 Акрон 9 1 5 3 11-18 8
14
 Локомотив 9 1 4 4 8-11 7
15
 Родина 9 1 2 6 10-22 5
16
 Факел 9 0 3 6 6-13 3
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9.10 19:30 Ростов – Акрон - : -
10.10 13:00 Оренбург – Динамо Мх - : -
10.10 15:15 Факел – Локомотив - : -
10.10 17:30 Крылья Советов – Спартак - : -
10.10 19:30 Краснодар – Зенит - : -
11.10 14:00 Ахмат – Балтика - : -
11.10 16:30 ЦСКА – Родина - : -
11.10 19:30 Рубин – Динамо - : -
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Г
Александр Соболев
Александр Соболев

Зенит

 7
Максим Глушенков
Максим Глушенков

Зенит

 6
Гамид Агаларов
Гамид Агаларов

Динамо Мх

 5
П
Педро
Педро

Зенит

 4
Маркиньос
Маркиньос

Спартак

 4
Юрий Горшков
Юрий Горшков

Крылья Советов

 3
И К Ж
Георгий Мелкадзе
Георгий Мелкадзе

Ахмат

 8 1 3
Илья Рожков
Илья Рожков

Рубин

 8 1 2
Матеус Рейс
Матеус Рейс

ЦСКА

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