Луис Энрике высказался о подозрениях в том, что намеренно получал желтые карточки в «Бетисе»

Новичок «Зенита» Луис Энрике в интервью «СЭ» рассказал, как отреагировал, когда узнал о подозрениях в намеренном получении предупреждений во время игры за «Бетис».

Напомним, дядя Лукаса Пакета признался, что делал ставки на желтые карточки Луиса Энрике. В начале 2023 года бразилец получал предупреждения в нескольких матчах, хотя не считается грубым футболистом.

— Ты знаком с Винисиусом, играл с ним в сборной. Как отреагировал, когда узнал, что он не выиграл «Золотой мяч»?

— Все бразильцы были огорчены тем, что Винисиус не получил «Золотой мяч», потому что он этого заслуживал, так как провел невероятный сезон в «Реале». Всем нам было очень грустно — мы были уверены, что он выиграет. Но мы не можем контролировать то, что происходит. Я не сомневаюсь, что он выиграет приз в следующий раз.

— Когда ты начинал карьеру, тебя в Бразилии называли «новым Винисиусом», хотя вы играете на разных флангах. Что для тебя означает это сравнение?

— Мне очень льстят сравнения с Винисиусом, потому что он очень много играет и имеет большой потенциал. Поэтому, когда меня впервые сравнили с Винисиусом, я был очень рад, потому что он игрок высокого уровня, он много работает и стремится быть лучшим.

— Другой твой партнер по сборной — Лукас Пакета. Осенью появился слух, будто его дядя ставил на твои желтые карточки в «Бетисе». В последние недели эта тема вновь поднялась. Как ты реагируешь на эту информацию?

— Как я всегда говорю, меня это не волнует. Я просто делаю свою работу. То, что пишут и говорят, невозможно контролировать. Меня это не беспокоит, я не обращаю внимания на слухи.

— Но удивляют ли тебя эти слухи?

— Да, для меня это стало сюрпризом, потому что я не ожидал ничего подобного. Но повторюсь, что я спокоен и сконцентрирован на своей работе в «Зените».