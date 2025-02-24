Луис Энрике: «Хочу быть лучшим игроком чемпионата России»

Новичок «Зенита» Луис Энрике в интервью «СЭ» рассказал о своих амбициях.

— «Зенит» в этом году отмечает столетний юбилей, поэтому твой переход особенно важен для клуба. Чувствуешь ли ты ответственность из-за этого?

— Да, это серьезная ответственность. «Зенит» — очень большой клуб, у которого богатая история. Я очень рад быть здесь в такой важный для клуба год. Собираюсь помочь «Зениту» творить эту историю и выиграть больше титулов.

— Ставишь перед собой конкретную цель на весну?

— Я всегда хочу забивать голы и быть лучшим на поле. Я хочу быть лучшим игроком чемпионата России. У меня много целей, и я хочу их выполнить.