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24 февраля 2025, 09:00

Луис Энрике: «Хочу быть лучшим игроком чемпионата России»

Гоша Чернов
Шеф отдела международного футбола
Луис Энрике.
Фото Анна Мейер, ФК «Зенит»

Новичок «Зенита» Луис Энрике в интервью «СЭ» рассказал о своих амбициях.

— «Зенит» в этом году отмечает столетний юбилей, поэтому твой переход особенно важен для клуба. Чувствуешь ли ты ответственность из-за этого?

— Да, это серьезная ответственность. «Зенит» — очень большой клуб, у которого богатая история. Я очень рад быть здесь в такой важный для клуба год. Собираюсь помочь «Зениту» творить эту историю и выиграть больше титулов.

— Ставишь перед собой конкретную цель на весну?

— Я всегда хочу забивать голы и быть лучшим на поле. Я хочу быть лучшим игроком чемпионата России. У меня много целей, и я хочу их выполнить.

Луис Энрике.«Даст бог, смогу превзойти Халка в «Зените». Первое интервью Луиса Энрике в России

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ФК Зенит
Луис Энрике (футболист)
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Положение команд
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Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Зенит 0 0 0 0 0-0 0
2
 Краснодар 0 0 0 0 0-0 0
3
 Локомотив 0 0 0 0 0-0 0
4
 Спартак 0 0 0 0 0-0 0
5
 ЦСКА 0 0 0 0 0-0 0
6
 Балтика 0 0 0 0 0-0 0
7
 Динамо 0 0 0 0 0-0 0
8
 Рубин 0 0 0 0 0-0 0
9
 Ахмат 0 0 0 0 0-0 0
10
 Ростов 0 0 0 0 0-0 0
11
 Кр. Советов 0 0 0 0 0-0 0
12
 Оренбург 0 0 0 0 0-0 0
13
 Акрон 0 0 0 0 0-0 0
14
 Динамо Мх 0 0 0 0 0-0 0
15
 Родина 0 0 0 0 0-0 0
16
 Факел 0 0 0 0 0-0 0
Результаты / календарь
1 тур
2 тур
26.07 00:00 Динамо – Кр. Советов - : -
26.07 00:00 Спартак – Родина - : -
26.07 00:00 Оренбург – Ростов - : -
26.07 00:00 Локомотив – Ахмат - : -
26.07 00:00 ЦСКА – Балтика - : -
26.07 00:00 Рубин – Краснодар - : -
26.07 00:00 Акрон – Зенит - : -
26.07 00:00 Факел – Динамо Мх - : -
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ЧМ 2026 с Hisense

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