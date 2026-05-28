Лучший игрок РПЛ по версии «Рубина»: футболисты казанцев выбрали Даку

«СЭ» определил лучшего футболиста чемпионата России по итогам опроса всех клубов РПЛ в сезоне-2025/26. По 11 игроков каждой из 16 команд называли свои тройки. За первое место в анкетах начислялось 3 балла, за второе — 2, за третье — 1.

В анкетах футболистов «Рубина» больше всего баллов набрали три игрока казанцев: первый — нападающий Мирлинд Даку, второй — вратарь Евгений Ставер, третий — защитник Игор Вуячич. Даку получил пять первых мест, Ставер — три, Вуячич — одно.

В свою тройку Даку включил Вуячича, Ставера и полузащитника «Краснодара» Эдуарда Сперцяна, Ставер — трех защитников своей команды Егора Тесленко, Илью Рожкова и Вуячича, а Вуячич — Даку, Ставера и Тесленко.

Лучший футболист РПЛ-2025/26 будет объявлен в полночь пятницы, 29 мая.