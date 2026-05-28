Лучший игрок РПЛ по версии футболистов: Соболев поставил на первое место Сперцяна, Глушенков и Мостовой — Вендела

«СЭ» определил лучшего футболиста чемпионата России по итогам опроса всех клубов РПЛ в сезоне-2025/26. По 11 игроков каждой из 16 команд называли свои тройки. За первое место в анкетах начислялось 3 балла, за второе — 2, за третье — 1.

Форвард «Зенита» Александр Соболев назвал в своей тройке полузащитника «Краснодара» Эдуарда Сперцяна, а также двух одноклубников — вратаря Дениса Адамова и хавбека Вильмара Барриоса.

Полузащитник сине-бело-голубых Максим Глушенков включил в топ своего одноклубника, полузащитника Вендела, а также форварда «Краснодара» Джона Кордобу и хавбека «Локомотива» Алексея Батракова.

Полузащитник зенитовцев Андрей Мостовой также поставил на первое место Вендела, вторым назвал Кордобу, а третьим — Сперцяна.

В сезоне-2025/26 «Зенит» вернул звание чемпиона России. «Краснодар» стал вторым, а «Локомотив» — третьим.

Лучший футболист РПЛ-2025/26 будет объявлен в полночь пятницы, 29 мая.