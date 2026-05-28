Лучший игрок РПЛ по версии «Акрона»: Дзюба назвал двух звезд «Зенита» и одного футболиста «Краснодара»

«СЭ» определил лучшего футболиста чемпионата России по итогам опроса всех клубов РПЛ в сезоне-2025/26. По 11 игроков каждой из 16 команд называли свои тройки. За первое место в анкетах начислялось 3 балла, за второе — 2, за третье — 1.

Форвард «Акрона» Артем Дзюба включил в свою тройку двух полузащитников «Зенита» — Максима Глушенкова и Вендела, а также хавбека «Краснодара» Эдуарда Сперцяна.

Среди всех игроков клуба из Тольятти самого Дзюбу назвал только нападающий Максим Болдырев. Партнер по атаке поставил ветерана на третье место.

Больше всего голосов от футболистов «Акрона» получили два игрока «Краснодара» — Сперцян и форвард Джон Кордоба.

Экс-футболист «Зенита» Дзюба выигрывал голосование игроков РПЛ дважды — в сезонах-2018/19 и 2019/20.

Лучший футболист РПЛ-2025/26 будет объявлен в полночь пятницы, 29 мая.