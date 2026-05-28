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Лучший игрок РПЛ по версии «Акрона»: Дзюба назвал двух звезд «Зенита» и одного футболиста «Краснодара»

Фото Дарья Исаева, «СЭ»

«СЭ» определил лучшего футболиста чемпионата России по итогам опроса всех клубов РПЛ в сезоне-2025/26. По 11 игроков каждой из 16 команд называли свои тройки. За первое место в анкетах начислялось 3 балла, за второе — 2, за третье — 1.

Форвард «Акрона» Артем Дзюба включил в свою тройку двух полузащитников «Зенита» — Максима Глушенкова и Вендела, а также хавбека «Краснодара» Эдуарда Сперцяна.

Среди всех игроков клуба из Тольятти самого Дзюбу назвал только нападающий Максим Болдырев. Партнер по атаке поставил ветерана на третье место.

Больше всего голосов от футболистов «Акрона» получили два игрока «Краснодара» — Сперцян и форвард Джон Кордоба.

Экс-футболист «Зенита» Дзюба выигрывал голосование игроков РПЛ дважды — в сезонах-2018/19 и 2019/20.

Лучший футболист РПЛ-2025/26 будет объявлен в полночь пятницы, 29 мая.

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Артем Дзюба
Маркус Вендел Вале да Силва (Вендел)
Эдуард Сперцян
ФК Акрон
ФК Зенит
ФК Краснодар
Максим Глушенков
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Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Краснодар 6 6 0 0 11-4 18
2
 Спартак 6 4 1 1 11-5 13
3
 Зенит 6 4 0 2 13-4 12
4
 ЦСКА 6 3 3 0 9-6 12
5
 Балтика 6 3 1 2 10-6 10
6
 Динамо 6 3 1 2 8-7 10
7
 Рубин 6 2 3 1 9-8 9
8
 Динамо Мх 6 3 0 3 10-10 9
9
 Оренбург 6 1 4 1 5-7 7
10
 Ахмат 6 1 3 2 9-8 6
11
 Крылья Советов 6 1 3 2 8-10 6
12
 Ростов 6 1 2 3 7-10 5
13
 Родина 6 1 1 4 8-17 4
14
 Локомотив 6 0 3 3 5-8 3
15
 Акрон 6 0 3 3 6-15 3
16
 Факел 6 0 2 4 3-7 2
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5.09 14:00 Крылья Советов – Краснодар - : -
5.09 16:30 Зенит – ЦСКА - : -
5.09 19:00 Ростов – Факел - : -
6.09 14:00 Оренбург – Акрон - : -
6.09 16:15 Динамо Мх – Родина - : -
6.09 18:30 Динамо – Спартак - : -
6.09 20:45 Балтика – Локомотив - : -
7.09 19:30 Рубин – Ахмат - : -
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Ассистенты
ЖК
Г
Максим Глушенков
Максим Глушенков

Зенит

 5
Александр Соболев
Александр Соболев

Зенит

 5
Никита Кривцов
Никита Кривцов

Краснодар

 3
П
Юрий Горшков
Юрий Горшков

Крылья Советов

 3
Лечи Садулаев
Лечи Садулаев

Ахмат

 3
Маркиньос
Маркиньос

Спартак

 3
И К Ж
Илья Рожков
Илья Рожков

Рубин

 5 1 1
Джеффри Чинеду
Джеффри Чинеду

Крылья Советов

 2 1 0
Эгаш Касинтура
Эгаш Касинтура

Ахмат

 4 1 0
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