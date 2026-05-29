Лучший игрок РПЛ по версии «Локомотива»: Батраков — первый

«СЭ» определил лучшего футболиста чемпионата России по итогам опроса всех клубов РПЛ в сезоне-2025/26. По 11 игроков каждой из 16 команд называли свои тройки. За первое место в анкетах начислялось 3 балла, за второе — 2, за третье — 1.

В анкетах футболистов «Локомотива» вне конкуренции полузащитник Алексей Батраков. Хавбек железнодорожников получил от своих одноклубников столько же баллов, сколько вместе — лидеры «Краснодара», форвард Джон Кордоба и полузащитник Эдуард Сперцян.

Семь из одиннадцати футболистов «Локо» в опросе поставили Батракова на первое место. Трижды лучшим был назван Кордоба, один раз — Сперцян (его выбрал сам Батраков). Хавбек железнодорожников получил еще два вторых места, не был упомянут в тройке форварда Дмитрия Воробьева (помимо собственного топ-3).

Лучшим футболистом РПЛ-2025/26 стал Кордоба, Сперцян занял второе место, а Батраков — третье.