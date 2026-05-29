Лучший игрок РПЛ по версии «Краснодара»: Кордоба и Сперцян — вне конкуренции

«СЭ» определил лучшего футболиста чемпионата России по итогам опроса всех клубов РПЛ в сезоне-2025/26. По 11 игроков каждой из 16 команд называли свои тройки. За первое место в анкетах начислялось 3 балла, за второе — 2, за третье — 1.

В анкетах футболистов «Краснодара» больше всех баллов набрали два лидера «быков» — форвард Джон Кордоба и полузащитник Эдуард Сперцян. Нападающий получил восемь первых мест и одно второе, хавбек — одно первое и восемь вторых. Еще по разу первым называли форварда «Динамо» Константина Тюкавина и полузащитника «Краснодара» Никиту Кривцова.

Кривцов стал единственным футболистом «быков», кто не назвал лучшим одного из своих одноклубников. Хавбек поставил на первое место Тюкавина, а на второе и третье — Кордобу и Сперцяна.

Лучшим футболистом РПЛ-2025/26 стал Кордоба, Сперцян занял второе место.