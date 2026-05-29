Лучший игрок РПЛ по версии «Динамо»: Кордоба опередил Тюкавина

«СЭ» определил лучшего футболиста чемпионата России по итогам опроса всех клубов РПЛ в сезоне-2025/26. По 11 игроков каждой из 16 команд называли свои тройки. За первое место в анкетах начислялось 3 балла, за второе — 2, за третье — 1.

В анкетах футболистов «Динамо» больше всех баллов набрал форвард «Краснодара» Джон Кордоба, который в том числе опередил нападающего бело-голубых Константина Тюкавина. При этом бомбардир «быков» лишь дважды был назван лучшим, тогда как снайпер бело-голубых — четыре раза. Колумбиец получил пять вторых мест, а россиянин — ни одного.

Полузащитник «Динамо» Даниил Фомин оказался единственным участником опроса из всех 16 клубов, кто вписал в топ-3 четырех футболистов. Третье место у него разделили хавбек «Зенита» Вендел и защитник бело-голубых Николас Маричаль.

Лучшим футболистом РПЛ-2025/26 стал Кордоба, второе место занял полузащитник «Краснодара» Эдуард Сперцян.