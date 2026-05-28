Лучший игрок РПЛ по версии футболистов: спартаковцы Барко и Максименко выбрали зенитовцев

«СЭ» определил лучшего футболиста чемпионата России по итогам опроса всех клубов РПЛ в сезоне-2025/26. По 11 игроков каждой из 16 команд называли свои тройки. За первое место в анкетах начислялось 3 балла, за второе — 2, за третье — 1.

Полузащитник «Спартака» Эсекьель Барко поставил на первое место хавбека «Зенита» Вендела. Аргентинец дополнил тройку одноклубником, хавбеком Романом Зобниным и полузащитником «Динамо» Бителло.

Вратарь «Спартака» Александр Максименко назвал первым голкипера «Зенита» Дениса Адамова. Голкипер красно-белых дополнил свою тройку другими коллегами по амплуа — Станиславом Агкацевым из «Краснодара» и Антоном Митрюшкиным из «Локомотива».

Лучший футболист РПЛ-2025/26 будет объявлен в полночь пятницы, 29 мая.