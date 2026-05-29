Кордоба о возможном уходе Сперцяна: «Нам будет тяжелее, это наш лидер»

Нападающий «Краснодара» Джон Кордоба в интервью «СЭ» высказался о возможном уходе полузащитника Эдуарда Сперцяна.

— Есть вероятность, что Эдуард Сперцян больше не сыграет за «Краснодар». Он перерос уровень РПЛ?

— Мы с ним это не обсуждали. Уезжать или нет — решать только ему. Это его выбор. Советы давать можно, но он в состоянии разобраться сам. Он знает о своих данных, на что он способен.

— Можешь представить «Краснодар» без Сперцяна?

— Нам, конечно, будет тяжелее. Это наш лидер. Но мы — команда. Если уйду я, то тоже многое поменяется. Но команду все равно перестроят и пересоберут.

После суперфинала Fonbet Кубка России против «Спартака» Эдуард Сперцян заявил, что это мог быть его последний матч за «Краснодар».

В сезоне-2025/26 полузащитник сыграл 42 матча во всех турнирах, забил 14 голов и сделал 18 результативных передач. Его контракт с клубом рассчитан до лета 2029 года.

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