Лучший игрок РПЛ по версии футболистов: Тюкавин и Бителло выбрали звезд конкурентов, Лунев — только вратарей

«СЭ» определил лучшего футболиста чемпионата России по итогам опроса всех клубов РПЛ в сезоне-2025/26. По 11 игроков каждой из 16 команд называли свои тройки. За первое место в анкетах начислялось 3 балла, за второе — 2, за третье — 1.

Форвард «Динамо» Константин Тюкавин включил в свою тройку нападающего «Краснодара» Джона Кордобу, форварда «Зенита» Луиса Энрике, полузащитника «Локомотива» Алексея Батракова.

Полузащитник бело-голубых Бителло назвал в топ-3 полузащитника «Спартака» Эсекьеля Барко, Кордобу и хавбека «Зенита» Вендела.

Голкипер динамовцев Андрей Лунев включил в тройку только коллег по амплуа — Станислава Агкацева из «Краснодара», Дениса Адамова из «Зенита», Сергея Песьякова из «Крыльев Советов».

Тюкавин выиграл подобный опрос после сезона-2023/24. Год назад первое место занял Кордоба, а Батраков и Барко дополнили тройку.

Лучший футболист РПЛ-2025/26 будет объявлен в полночь пятницы, 29 мая.