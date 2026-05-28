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Лучший игрок РПЛ по версии футболистов: Тюкавин и Бителло выбрали звезд конкурентов, Лунев — только вратарей

Фото Александр Федоров, «СЭ»

«СЭ» определил лучшего футболиста чемпионата России по итогам опроса всех клубов РПЛ в сезоне-2025/26. По 11 игроков каждой из 16 команд называли свои тройки. За первое место в анкетах начислялось 3 балла, за второе — 2, за третье — 1.

Форвард «Динамо» Константин Тюкавин включил в свою тройку нападающего «Краснодара» Джона Кордобу, форварда «Зенита» Луиса Энрике, полузащитника «Локомотива» Алексея Батракова.

Полузащитник бело-голубых Бителло назвал в топ-3 полузащитника «Спартака» Эсекьеля Барко, Кордобу и хавбека «Зенита» Вендела.

Голкипер динамовцев Андрей Лунев включил в тройку только коллег по амплуа — Станислава Агкацева из «Краснодара», Дениса Адамова из «Зенита», Сергея Песьякова из «Крыльев Советов».

Тюкавин выиграл подобный опрос после сезона-2023/24. Год назад первое место занял Кордоба, а Батраков и Барко дополнили тройку.

Лучший футболист РПЛ-2025/26 будет объявлен в полночь пятницы, 29 мая.

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Андрей Лунев
Бителло
Константин Тюкавин
ФК Динамо (Москва)
ФК Зенит
ФК Краснодар
ФК Локомотив (Москва)
ФК Спартак (Москва)
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«Спартак» объявил дату начала предсезонной подготовки и анонсировал два товарищеских матча
Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Краснодар 6 6 0 0 11-4 18
2
 Спартак 6 4 1 1 11-5 13
3
 Зенит 6 4 0 2 13-4 12
4
 ЦСКА 6 3 3 0 9-6 12
5
 Балтика 6 3 1 2 10-6 10
6
 Динамо 6 3 1 2 8-7 10
7
 Рубин 6 2 3 1 9-8 9
8
 Динамо Мх 6 3 0 3 10-10 9
9
 Оренбург 6 1 4 1 5-7 7
10
 Ахмат 6 1 3 2 9-8 6
11
 Крылья Советов 6 1 3 2 8-10 6
12
 Ростов 6 1 2 3 7-10 5
13
 Родина 6 1 1 4 8-17 4
14
 Локомотив 6 0 3 3 5-8 3
15
 Акрон 6 0 3 3 6-15 3
16
 Факел 6 0 2 4 3-7 2
Результаты / календарь
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5.09 14:00 Крылья Советов – Краснодар - : -
5.09 16:30 Зенит – ЦСКА - : -
5.09 19:00 Ростов – Факел - : -
6.09 14:00 Оренбург – Акрон - : -
6.09 16:15 Динамо Мх – Родина - : -
6.09 18:30 Динамо – Спартак - : -
6.09 20:45 Балтика – Локомотив - : -
7.09 19:30 Рубин – Ахмат - : -
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ЖК
Г
Максим Глушенков
Максим Глушенков

Зенит

 5
Александр Соболев
Александр Соболев

Зенит

 5
Никита Кривцов
Никита Кривцов

Краснодар

 3
П
Юрий Горшков
Юрий Горшков

Крылья Советов

 3
Лечи Садулаев
Лечи Садулаев

Ахмат

 3
Маркиньос
Маркиньос

Спартак

 3
И К Ж
Илья Рожков
Илья Рожков

Рубин

 5 1 1
Джеффри Чинеду
Джеффри Чинеду

Крылья Советов

 2 1 0
Эгаш Касинтура
Эгаш Касинтура

Ахмат

 4 1 0
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