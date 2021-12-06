Лоза об удалении игроков «Уфы»: «Выгнали, чтобы не дай бог «Динамо» упустило победу»

Российский певец Юрий Лоза в разговоре с «СЭ» отреагировал на судейские решения в матче 17-го тура Тинькофф РПЛ «Динамо» — «Уфа».

«Не удалили бы вчера из «Уфы» этих ребят, и неизвестно, чем бы закончилось. Уфимцы от злости перестали играть. Ладно первого удалили, но второго за что? Показали потом по ВАР, но там и мелкого нарушения не было. Бежал мимо, даже направления не изменил, а второй упал, хотя касания не было. Выгнали, чтобы подстраховаться, чтобы не дай бог «Динамо» упустило победу», — сказал Лоза в беседе с корреспондентом «СЭ» Георгием Скобликовым.

Во время матча с «Динамо» Владислав Безбородов удалил двух игроков «Уфы»: на 23-й минуте Касинтуру, на 57-й — Кротова. Оба футболиста получили прямые красные карточки.

После домашней победы «Динамо» (35 очков) осталось на второй строчке турнирной таблицы Тинькофф РПЛ, а «Уфа» (16 очков) заняла 15-е место.