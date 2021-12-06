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Лоза об удалении игроков «Уфы»: «Выгнали, чтобы не дай бог «Динамо» упустило победу»

15:26
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Российский певец Юрий Лоза в разговоре с «СЭ» отреагировал на судейские решения в матче 17-го тура Тинькофф РПЛ «Динамо» — «Уфа».

«Не удалили бы вчера из «Уфы» этих ребят, и неизвестно, чем бы закончилось. Уфимцы от злости перестали играть. Ладно первого удалили, но второго за что? Показали потом по ВАР, но там и мелкого нарушения не было. Бежал мимо, даже направления не изменил, а второй упал, хотя касания не было. Выгнали, чтобы подстраховаться, чтобы не дай бог «Динамо» упустило победу», — сказал Лоза в беседе с корреспондентом «СЭ» Георгием Скобликовым.

Во время матча с «Динамо» Владислав Безбородов удалил двух игроков «Уфы»: на 23-й минуте Касинтуру, на 57-й — Кротова. Оба футболиста получили прямые красные карточки.

После домашней победы «Динамо» (35 очков) осталось на второй строчке турнирной таблицы Тинькофф РПЛ, а «Уфа» (16 очков) заняла 15-е место.

Россия. Тинькофф Премьер-лига. 17-й тур
05 дек, 16:30. ВТБ Арена (Москва)
Динамо
2:0
Уфа
Голы
Макаров, 29 (1:0), Захарян, 86 (2:0)
Динамо
Шунин Паршивлюк Бальбуэна Ордец Кутицкий (Плиев, 89 ) Моро Грулев (Гладышев, 89 ) Макаров (Игбун, 87 ) Захарян Шиманьски (Тюкавин, 7 ) Фомин
Уфа
Беленов Никитин (Плиев, 46) Йокич (Милетич, 73) Ботака-Иобома Журавлев Фищенко Мрзляк (Алиев, 46) Камилов (Голубев, 65) Кротов Агаларов (Саплинов, 46) Касинтура
Предупреждения
Грулев 45  -  Ботака-Иобома 75, Беленов 81
Удаления
Кротов 6, Касинтура 36
Судьи
Безбородов (Санкт-Петербург) Хатуев (Грозный) Иванов (Кострома)
ВАР
Сиденков (Санкт-Петербург) Усачев (Ростов-на-Дону)

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Материалы сюжета: РПЛ 2021/22, 18-й тур, расписание и результаты матчей: «Динамо» — «Зенит», «Сочи» — «Спартак» и другие игры, новости и обзоры