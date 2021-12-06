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В «Урале» рассказали, где проведут зимние тренировочные сборы

15:34
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В пресс-службе «Урала» рассказали «СЭ», где команда планирует провести зимние тренировочные сборы после отпуска.

«Мы планируем провести в ОАЭ два сбора», — сказали «СЭ» в пресс-службе «Урала».

Команда набрала 16 очков в 17 турах РПЛ и находится на 14-м месте.

11 декабря «Урал» в гостях сыграет с «Ростовом». Начало встречи в 19.00 по московскому времени.

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Данил Алешин все материалы автора

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