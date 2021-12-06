В «Урале» рассказали, где проведут зимние тренировочные сборы
15:34
В пресс-службе «Урала» рассказали «СЭ», где команда планирует провести зимние тренировочные сборы после отпуска.
«Мы планируем провести в ОАЭ два сбора», — сказали «СЭ» в пресс-службе «Урала».
Команда набрала 16 очков в 17 турах РПЛ и находится на 14-м месте.
11 декабря «Урал» в гостях сыграет с «Ростовом». Начало встречи в 19.00 по московскому времени.
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