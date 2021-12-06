Акинфеев — о своей роли в образе растамана в сериале Жукова: «Только Серега мог уговорить меня на такую авантюру»
Акинфеев высказался о своей роли в образе растамана в сериале Жукова
15:15
Вратарь и капитан ЦСКА Игорь Акинфеев в своем Instagram показал кадры со съемок музыкального сериала «Евгенич» от солиста группы «Руки Вверх!» Сергея Жукова.
«Только Серега мог уговорить меня на такую авантюру, — написал Акинфеев в Instagram. — Летом прошли съемки сериала «Евгенич», и Жуков убедил меня не только принять в них участие, но и спеть! Сначала втянул меня в клип, теперь в сериал, осталось только фильм снять».
35-летний вратарь с дредами и в растаманской шапке исполнил песню в жанре регги, посвященную футболу.
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