Вратарь и капитан ЦСКА Игорь Акинфеев в своем Instagram показал кадры со съемок музыкального сериала «Евгенич» от солиста группы «Руки Вверх!» Сергея Жукова.

«Только Серега мог уговорить меня на такую авантюру, — написал Акинфеев в Instagram. — Летом прошли съемки сериала «Евгенич», и Жуков убедил меня не только принять в них участие, но и спеть! Сначала втянул меня в клип, теперь в сериал, осталось только фильм снять».

35-летний вратарь с дредами и в растаманской шапке исполнил песню в жанре регги, посвященную футболу.