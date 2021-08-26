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Ловрен: «Сложная группа, но тем интереснее будет сыграть с топ-игроками»

26 августа 2021, 23:57
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Капитан «Зенита» Деян Ловрен подвел итоги матча 6-го тура Тинькофф РПЛ против ЦСКА (1:0), а также дал оценку итогам жеребьевки группового этапа Лиги чемпионов.

— Деян, очень непростой матч с ЦСКА. Что можете сказать по поводу этой игры?

— Да, сегодня был тяжелый первый тайм. Не сказал бы, что мы играли хорошо и хорошо двигались. Мы играли пассивно, ждали мяч, и моментов у нас было немного. Честно говоря, в первом тайме нам повезло — соперник дважды попал в штангу. Скажем так, первый тайм был за ними. Но во втором тайме мы проснулись, немного поменяли схему и заслужили гол, — цитирует хорвата сайт «Зенита».

— Что скажете о результатах жеребьевки Лиги чемпионов УЕФА? Как вам группа «Зенита»?

— Сложная группа, но тем интереснее будет сыграть с топ-игроками.

— Как думаете, какой соперник будет самым сложным?

— Оба — и «Челси», и «Ювентус». Но «Челси» — фаворит, в прошлом розыгрыше турнира они показали, что являются одной из лучших команд. Сейчас они взяли одного из лучших нападающих мира — Лукаку, поэтому посмотрим, что будет.

«Зенит» сыграет с английским «Челси», итальянским «Ювентусом» и шведским «Мальме» в группе H Лиги чемпионов.

Дополнительная информация:

https://fc-zenit.ru/news/2021-08-26-deyan-lovren-slozhnaya-gruppa-no-tem-interesnee-budet-sygrat-s-top-futbolistami.htm

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Иван Шитик все материалы автора

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