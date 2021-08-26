«Наша связка в деле». Дзюба поздравил Азмуна с голом в ворота ЦСКА

«Зенит» обыграл ЦСКА со счетом 1:0 в домашнем матче шестого тура Тинькофф чемпионата России. Гол на 82-й минуте с передачи Артема Дзюбы забил Сердар Азмун.

«Всех с победой! Наша связка в деле», — написал Дзюба в Instagram.

«Зенит» в четвертый раз подряд победил армейцев в чемпионате страны, последний раз ЦСКА обыгрывал петербургский клуб в ноябре 2018 года (2:0).